Handicapé et sans logement, il attache son fauteuil roulant à son scooter et sillonne la Bretagne depuis trois semaines : « Je suis vraiment à bout de force »

Jean-Pierre, las d’attendre qu’on lui attribue un logement, parcourt la Bretagne à scooter pour tenter d’en trouver un, malgré ses multiples handicaps physiques.

Sans logement depuis trois semaines, Jean-Pierre sillonne la Bretagne dans l’espoir de trouver un logement PMR après en avoir fait la demande il y a deux ans. Sur la question du logement en Bretagne, une commune du Morbihan a transformé son ancien camping en village de tiny houses, dont certaines sont des logements sociaux.

Le quinquagénaire se dit à bout, lui qui est en proie au froid et à des douleurs intenses dans tout le corps. Heureusement, il peut compter sur la bienveillance des Bretons.

Un périple à travers la Bretagne pour obtenir un logement adapté

Partout où il passe, Jean-Pierre attire la sympathie des personnes qu’il rencontre. Pourtant, Jean-Pierre est à bout. Depuis le 10 octobre, l’homme de 59 ans originaire du Nord sillonne les routes bretonnes à la recherche d’un logement adapté, indique le site ICI Breizh.

Le Breton d’adoption souffre de multiples handicaps et passe ses nuits dans le froid. Alors, pour éviter de rester figé et gelé, Jean-Pierre grimpe sur son scooter électrique pour personne à mobilité réduite, y attache son fauteuil roulant et traverse la Bretagne.

Après trois semaines de recherche, Jean-Pierre est « à bout de force »

Crédit photo : ICI Breizh

Cela fait désormais trois semaines que Jean-Pierre va de ville en ville pour tenter de trouver un logement adapté. Parti de La Baule le 10 octobre, le quinquagénaire tient un carnet de route dans lequel il inscrit les villes parcourues. Et la liste est longue.

Avec ce rythme effréné, Jean-Pierre n’en peut plus. « Même ma force physique ne suffit pas. C'est chaque jour une galère pour moi… Je suis vraiment à bout de force », confie-t-il à ICI.

Il prend pour exemple la fois où il était à deux doigts de se faire renverser par un engin agricole après s’être endormi sur son scooter. L’agriculteur, qui l’a klaxonné pour le réveiller, lui a ensuite offert un repas bien chaud.

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« Un toit, le logement »

Ce n’est pas la première fois que Jean-Pierre peut compter sur la bienveillance des Bretons. « Je m'entends bien avec les Bretons, car dans le Nord on aime aussi rigoler », affirme-t-il.

Dans son périple, Jean-Pierre rencontre également des élus municipaux et des travailleurs sociaux toujours prêts à l’aider. Il attend impatiemment que sa demande de logement adapté, faite il y a deux ans, aboutisse. Jean-Pierre ne demande qu’une chose, lui qui n’a pas accès à des soins médicaux réguliers : « Un toit, le logement, avoir à manger et un peu d'argent. C'est tout ce que je demande, pas plus. Et des pulls pour l'hiver ».

Pour aider Jean-Pierre, vous pouvez le contacter au numéro suivant : 06 27 22 88 14.