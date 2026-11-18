Sur l’île d’Oléron, une ancienne colonie de vacances a été cédée au prix de 250 000 euros, alors qu’elle était estimée à 900 000. Une décision qui ne passe pas auprès de tout le monde.

À l'ouest de la France, l'ancienne colonie de vacances de la Giboire est située à Saint-Pierre-d’Oléron. Cet établissement a accueilli plusieurs générations de jeunes afin de leur permettre de voir la mer. Depuis les années 1930, la commune de Saint-Junien était propriétaire de ce camp de vacances situé sur l'île d'Oléron, où une prime de 10 000 euros est accordée aux propriétaires.

Cependant, le site est laissé à l’abandon depuis 2010. Situé sur un terrain de quatre hectares, le camp de vacances a été squatté et incendié à plusieurs reprises en août 2017.

Une colonie ravagée par les incendies

Aujourd’hui, les bâtiments de la structure sont calcinés et le sol du premier étage du bâtiment principal s’est effondré après avoir été fragilisé par les flammes. La réhabilitation du centre depuis les incendies serait trop onéreuse et pour cette raison, la municipalité aimerait s’en débarrasser, d’autant plus qu’elle dépense chaque année plus de 20 000 euros pour son entretien. La reconversion d’anciens bâtiments a aussi inspiré un couple qui a transformé une caserne de pompiers abandonnée en maison.

Crédit photo : Photo archives Saint-Junien

Au départ, la valeur de la colonie de vacances était estimée à 900 000 euros, mais elle a chuté à partir de 2017.

Le camp de vacances cédé pour 250 000 euros

Selon la dernière estimation faite en mai 2022 par France domaine, le camp de vacances vaudrait 185 000 euros. Finalement, le 10 novembre 2022, la commune a autorisé la cession de la structure à la société CMpromotions pour la somme de 250 000 euros.

Cependant, cette décision a été vivement attaquée par l’opposition et depuis, la vente est suspendue.

“250 000 euros pour quatre hectares sur l’île d’Oléron, c’est surréaliste ! Cette vente se fait dans un total manque de transparence. Nous ne sommes pas forcément contre l’idée de vendre, mais pas à ce prix-là ! Pourquoi aucune alternative n’est à l’étude ?” a dénoncé Yoann Balestrat, porte-parole du groupe Energie Citoyenne auprès de France 3.

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“C’est un peu n’importe quoi”

Jean-Pierre Dupuy, le dernier gérant de la colonie, est du même avis. Il estime également que la commune n’a pas fait assez d’efforts pour conserver ce camp de vacances en bon état.

“250 000 euros pour la Giboire, même si les bâtiments sont en ruine, c’est un peu n’importe quoi pour Saint-Pierre-d’Oléron. On tourne plutôt à 40 euros l’hectare. Je ne comprends pas la négligence dont ont fait preuve les élus de Saint-Junien. C’est de l’inconscience. Nous avions fait des travaux à l’époque. Les plans de modernisation étaient prêts, les modifications de PLU lancées. Il y avait tout pour transformer la structure en quelque chose d’économiquement florissant. Maintenant tout est en ruine”, regrette-t-il.

Pour le moment, la vente est donc suspendue et la justice doit trancher, mais la procédure pourrait être très longue.