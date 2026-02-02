Une prime de 10 000 euros accordée aux propriétaires qui ont une maison sur cette île française

Les îles françaises attirent de nombreux touristes chaque année. Pour cette raison, une prime allant jusqu’à 10 000 euros pourrait être accordée aux propriétaires qui vivent sur l’une de ces îles.

En France, il existe plusieurs îles qui attirent les touristes. C’est le cas de la Corse, où les visiteurs sont importants en été. Pour relancer le tourisme également durant la basse saison, 250 000 billets d’avion à prix cassés ont été vendus en octobre dernier.

C’est également le cas de l’île d’Oléron, un territoire réputé pour sa tranquillité, ses paysages à couper le souffle, ses belles plages de sable fin et ses célèbres marais. Mais si l’île d’Oléran plaît beaucoup, elle souffre parfois de son succès.

Une prime de 10 000 euros

En effet, les habitants de l’île d’Oléron sont confrontés à une importante crise du logement. Selon des chiffres de l’Insee, on compte 22 518 habitants en 2022 pour 32 861 logements. Il n’y a donc pas assez de biens immobiliers pour louer tout le monde sur l’île, alors que 62% des habitations sur l’île d’Oléron sont des résidences secondaires, qui ne sont donc pas occupées toute l’année.

Pour pallier cette crise et aider les locaux à se loger, la Communauté de communes de l’île d’Oléron envisage de donner une prime allant de 5 000 à 10 000 euros aux propriétaires de biens immobiliers, s’ils s’engagent à louer leur logement pendant au moins quatre ans. Le montant de la prime dépendra de la surface du bien.

Retrouver un équilibre

Selon CNEWS, l’objectif de cette mesure est de redynamiser le marché immobilier de l’île et d’inciter les propriétaires à louer leur logement pendant leur absence, pour que tout le monde ait un toit.

Mais ce n’est pas tout. A terme, la Communauté de communes de l’île d’Oléron souhaite transformer 150 logements saisonniers en locations longue durée. Des transformations qui visent à retrouver un équilibre sur l’île.