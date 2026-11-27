Depuis le 17 octobre 2026, l'enseigne Action a ouvert son premier magasin en Lozère. Voici ce qu'il faut savoir.

Avis aux habitants de la Lozère, vous n'avez sûrement pas pu passer à côté : l'enseigne de hard discount Action, réputée pour ses produits alimentaires, de décoration, ses accessoires et son mobilier à prix discount, a ouvert son premier magasin en Lozère, au 15 avenue Jean-Moulin à Langogne, situé derrière l'Intermarché.





Action en Lozère : une implantation stratégique

Ouvert du lundi au samedi, de 8 h 30 à 19 h 30, avec une équipe de près de 14 personnes, le magasin récolte tous les suffrages et arrive comme une nouvelle bouffée d'oxygène dans la région. Au total : 1 200 mètres carrés de surface commerciale et 940 m² de surface de vente.

Si cette enseigne a réussi à mettre un pied dans cette région de France, c'est notamment grâce à Mel Mazaudier, un entrepreneur de 29 ans originaire de Langogne, ancien champion de moto. Oui, vous avez bien lu. À savoir que l'entrepreneur n'est pas franchisé Action et ne possède pas le magasin : il est simplement investisseur et bailleur immobilier professionnel.

Crédit photo : IStock

Un ancien champion de moto à l'origine de l'ouverture du magasin Action

Interrogé sur ce nouvel investissement et cette ouverture, le businessman avait déclaré à Actu Occitanie :

J'ai la liste des magasins qui manquent à Langogne.

Son rôle dans cette ouverture ? Initier le projet d'implantation à Langogne, se rapprocher de la municipalité et réaliser une étude de marché. Il a aussi porté le projet immobilier par l'intermédiaire de sa société et a financé et fait construire le bâtiment commercial, puis le loue à Action.

Crédit photo : IStock

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La Corse, dernière région de métropole sans magasin Action

Un choix judicieux de placer l'enseigne dans cette zone commerciale, où se côtoient déjà des magasins réputés, comme Netto, Weldom, Gamm Vert ou encore Bazarland, et Intermarché pour les courses du quotidien. Avec cette ouverture, l'ancien champion de moto trouve qu'il est possible de faire confiance au département de la Lozère. Après tout, Action reste toujours une valeur sûre. Vive les bonnes affaires ! Parmi les petits prix déjà proposés par l’enseigne, un chauffage à moins de 20 euros avait aussi retenu notre attention.



À savoir qu'en France, l'enseigne Action compte plus de 900 magasins. La Corse reste la seule région de métropole à ne pas posséder de magasin de l'enseigne.