Un sans-abri, qui mendiait devant un magasin Action depuis des mois, finit par être embauché par la directrice

Ronny, un quadragénaire sans domicile fixe, avait pris la mendicité pour routine devant un magasin de la chaîne Action, près de Toulouse. La directrice du magasin a décidé de l’embaucher.

Il faisait la manche devant la boutique depuis des mois. Ronny, 41 ans, vient d’être embauché en CDI au magasin Action de Launaguet, au nord de Toulouse. Le sans-abri a confié au média La Dépêche être allé déposer son CV à l’accueil. La directrice du magasin a décidé de lui donner sa chance, avec l’accord de sa hiérarchie.

Chaque jour, Ronny est chargé de "ranger les rayons", "nettoyer le magasin" et parfois même de tenir une caisse. Le soir, il rentre dormir dans une tente située dans le réduit désaffecté d’une maison abandonnée. Une situation que déplore sa nouvelle patronne, qui se bat désormais pour aider Ronny à trouver un logement :

"Je n’arrive pas à comprendre pourquoi l’on n’aide pas des gens comme lui, qui sont volontaires. On ne peut pas laisser comme cela des gens à la rue. C’est inconcevable de voir cela dans nos sociétés."

Crédit photo : Action

Un élan de solidarité pour lui trouver un logement

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En attendant, le sans-abri se débrouille comme il peut et met un point d’honneur à être toujours "à l’heure" et "assidu au travail".

La directrice du magasin de hard-discount, qui assure être en contact avec les élus locaux, se félicite de l’arrivée de son nouvel employé.

"Il est assidu. Toute l’équipe avait trouvé sa situation bien triste et estime que c’est une bonne chose d’intégrer une personne dans une telle situation pour lui donner cette chance de l’améliorer".

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L’endroit qui lui sert d’abri pour la nuit, situé à une demi-heure de marche de son lieu de travail, se résume à une tente une place dans le réduit désaffecté d’une maison abandonnée, une table et des chaises prêtées par un habitant. Deux chiens et deux chats lui tiennent compagnie. Ronny peut cependant prendre une douche chez un autre habitant, car il n’a que l’eau qu’il transporte dans son abri précaire.