Alinéa ferme définitivement ses magasins après sa liquidation : voici la liste des villes concernées

36 magasins Alinéa ont fermé leurs portes suite à la liquidation judiciaire de l'enseigne le 31 mars 2026

Placé en liquidation judiciaire au mois de mars dernier, Alinéa a dû fermer sa trentaine de magasins en France, laissant environ 1 200 salariés sur le carreau. Cependant, le rachat de l’enseigne par un groupe chinois pourrait lui offrir une seconde vie.

Fondée en 1988 à Avignon, Alinéa est une célèbre marque française de meubles et de décoration. Après avoir appartenu à l'Association familiale Mulliez (AFM), l'entreprise a connu de lourdes difficultés financières accentuées par la concurrence du e-commerce et le coût de l'intégration des magasins Zôdio.

36 magasins fermés en France

Le 31 mars 2026, le tribunal de commerce a prononcé la liquidation judiciaire définitive de l’enseigne. Une décision de justice qui a entraîné la fermeture de 36 magasins physiques et le licenciement de 1 200 salariés.

En Île-de-France, ce sont les magasins de Rosny-sous-Bois en Seine-Saint-Denis (centre commercial Domus), de Sarcelles dans le Val-d’Oise, de Cesson en Seine-et-Marne et de Sainte-Geneviève-des-Bois et de Massy en Essonne qui ont fermé leurs portes.

Les autres points de vente concernés par cette fermeture se situaient à Angers (centre commercial Atoll, à Beaucouzé), à La Teste-de-Buch, près d’Arcachon, ainsi qu’à Aubagne et Bayonne. Les deux magasins de Mérignac et de Bègles, dans l’agglomération bordelaise, ont également tiré leur rideau, tout comme ceux de Cabriès, Mondeville (près de Caen), Chambourcy, Clermont-Ferrand, Grenoble, La Rochelle et Limoges. Dans l’ameublement également, la fermeture de BoConcept à Lille s’accompagne d’un déstockage.

7 magasins franchisés ont changé de nom

À cette longue liste s’ajoute aussi la fermeture des magasins situés à Villefranche-sur-Saône près de Lyon, à Crêches-sur-Saône, à Metz, à Pérols, à Nancy, à Orléans, à Reims, à Toulouse et à Tours.

Par ailleurs, les 8 magasins franchisés, gérés par des commerçants indépendants, sont restés ouverts quelques semaines de plus que les 36 magasins d'origine, mais leur situation a rapidement évolué suite au rachat d’Alinéa, au mois de juillet, par MH France.

7 d'entre eux ont négocié des accords pour pouvoir continuer leur activité de vente de meubles, mais sous un tout autre nom, tandis que le 8e a fermé ses portes.

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Racheté par MH France, quel avenir pour Alinéa ?

En juillet 2026, la marque et ses fichiers clients ont été rachetés par la société MH France (filiale du groupe chinois Aosom, spécialisé dans l'e-commerce pour la maison). Le nouveau propriétaire prévoit de relancer la marque Alinéa, mais uniquement sous la forme d'un site de vente en ligne dans un premier temps, sans reprendre les anciens salariés ni les anciens magasins.

Pour le moment, le site de vente en ligne officiel n'est pas encore ouvert pour les commandes. Si vous vous rendez sur le site officiel Alinea, vous tomberez actuellement sur une page d'attente. Le nouveau propriétaire (MH France) y annonce qu'un « nouveau chapitre s'ouvre bientôt » et invite les internautes à inscrire leur adresse e-mail pour être informés de la réouverture prochaine de la boutique en ligne.