Avec ses 145 magasins en France, cette célèbre enseigne de décoration met la clé sous la porte, faute de repreneurs

Le couperet est tombé ! Le tribunal de commerce de Bobigny a tranché en prononçant la liquidation judiciaire d’une très célèbre enseigne, possédant 145 magasins sur le territoire.

C’est un monument de la décoration et de l’ameublement qui va cesser d’exister en France ! La crise de l’immobilier, la concurrence du géant suédois IKEA et l'avènement du commerce en ligne ont eu raison de l’enseigne belge Casa, qui possédait encore 145 magasins en France. C’est d’ailleurs sur le territoire hexagonal que l’enseigne avait encore le plus de magasins en Europe.

Cependant, Casa était en redressement judiciaire depuis plus d’un mois, après la faillite de la branche belge qui assurait la logistique du groupe. Ce vendredi 27 juin, le tribunal de commerce de Bobigny a donc confirmé la liquidation judiciaire de Casa, faute de repreneur.

Crédit photo : Casa

Pourtant, il y a eu des offres sur la table : neuf au total. Quatre ont été écartées par les administrateurs, deux ont été jugées irrecevables, une a été rejetée, et deux repreneurs se sont finalement désistés.

Cette décision "entraîne la cessation définitive des activités de l’ensemble des magasins de l’enseigne en France, ainsi que de ses fonctions supports", a déclaré l'enseigne dans un communiqué de presse.

Plus de 700 salariés sur le carreau

L’ensemble des boutiques sur le sol français sont aujourd’hui en cours de fermeture. Ainsi, ce sont environ 600 salariés en CDI et une centaine en CDD qui vont se retrouver au chômage.

"Cette liquidation est la conséquence directe de la défaillance de Casa International, filiale belge du groupe, placée en liquidation en mars 2025"

Casa International "centralisait des fonctions essentielles – logistique, informatique, finance, achats – sans lesquelles les filiales, dont CASA France, ne pouvaient fonctionner de manière autonome"

Crédit photo : Casa

La disparition brutale de Casa International a donc considérablement fragilisé l’organisation opérationnelle du réseau français.

"Ce choc exogène, totalement indépendant de la gestion de Casa France, s’est ajouté à un marché déjà en crise pour le secteur de l’ameublement et de la décoration, fortement impacté par la conjoncture du secteur immobilier"

L'enseigne, présente dans huit pays, avait déjà fermé ou vendu 10% de ses magasins en Europe au début de l'année 2024.