À Lille, ce magasin de meubles danois haut de gamme ferme après 12 ans et brade tout jusqu'à -80 %

Un magasin emblématique du centre-ville de Lille va fermer ses portes à la fin du mois de novembre. L’occasion pour les consommateurs de dénicher des meubles en promotion.

BoConcept est une enseigne d’ameublement spécialisée dans le mobilier contemporain et l’esthétisme danois. Cette marque haut de gamme était implantée à Lille puisqu’un magasin BoConcept a ouvert ses portes au 32 boulevard Carnot en 2014.

Dans cette boutique d’une superficie de 450 m², on trouvait des canapés, des fauteuils, des tables, des chaises, des meubles de rangement, des luminaires et des accessoires déco. Après 12 ans passés en plein centre de Lille, le magasin BoConcept va définitivement fermer ses portes. Cette fermeture avec déstockage rappelle celle annoncée pour le magasin Leroy Merlin de Rosa Parks, à Paris.

BoConcept ferme ses portes

Cette fermeture survient après de longs travaux effectués ces dernières années boulevard Carnot, qui ont pu éloigner la clientèle et fragiliser le magasin. En plus de cela, l’enseigne aimerait changer de vision et donner une nouvelle identité à la marque.

“Les grands magasins de centre-ville ne correspondent plus au modèle de la marque”, a indiqué Romain Debuchy, le franchisé de BoConcept à Lille, à La Voix du Nord.

Crédit photo : @boconceptfrance / Instagram

Ce magasin n'est pas le seul à fermer. C'est aussi le cas de ce Jardiland dans la Somme, qui pourrait être remplacé par un Ikéa ou un Primark.

Des remises jusqu’à -80 %

À l’occasion de la fermeture qui aura lieu fin novembre, un grand déstockage est organisé afin de liquider les stocks. Les consommateurs pourront profiter de remises allant de -20 à -80 %. Les commandes en cours seront toujours livrées et il sera possible de commander sur place avant la fermeture du magasin.

Si vous êtes intéressé par ce grand déstockage, faites vite : les premiers arrivés seront les premiers servis. Les promotions dépendront des modèles encore disponibles et les stocks risquent de diminuer au fur et à mesure des jours. Tout comme BoConcept, un magasin Gamm Vert va fermer et organise lui aussi un grand déstockage.

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Un nouveau magasin ailleurs ?

Si vous ne pouvez pas vous rendre dans ce magasin dans les prochaines semaines, ou si vous êtes triste d’assister à la fermeture de votre enseigne préférée, pas de panique. BoConcept pourrait ouvrir une nouvelle boutique ailleurs dans la métropole lilloise, dans une surface plus petite.

En attendant, ne manquez pas les promotions jusqu’à fin novembre. L’occasion de s’acheter un grand canapé confortable ou une belle table basse sans se ruiner.