Après un séjour à l'étranger et une infraction sur la route, doit-on vraiment payer une amende ? Voici ce qu'il faut savoir.

Vous faites peut-être partie de ces conducteurs français qui ont découvert, à leur grande surprise, une infraction italienne dans leur boîte aux lettres plusieurs semaines après leur retour de vacances.

Comme l'ont vécu de nombreux touristes français, ils ont eu la mauvaise surprise de découvrir, une fois rentrés, une note assez salée dans leur boîte aux lettres, les invitant à régler une infraction italienne survenue quelques jours plus tôt.

Amende reçue après des vacances en Italie : comment les autorités retrouvent-elles votre plaque française ?



Ce type de courrier repose sur un mécanisme européen d'échange des plaques que la France applique. Il s'agit d'un courrier envoyé dans la langue du conducteur. En effet, depuis une directive européenne du 11 mars 2015, certaines infractions commises dans d'autres pays de l'Union européenne peuvent faire l'objet de poursuites transfrontalières, comme le rapporte L'Argus.



Concrètement, qu'est-ce que l'on risque ? Si l'amende n'est pas payée, les autorités françaises peuvent intervenir pour récupérer la somme normalement due. Mais alors, quelles sont les infractions concernées ?





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Que risque-t-on en cas de non-respect du code de la route à l'étranger ?



Selon L'Argus, les poursuites transfrontalières peuvent concerner : les excès de vitesse, la conduite sous l'emprise de l'alcool ou de stupéfiants, le non-port de la ceinture de sécurité, le franchissement d'un feu rouge, le non-port du casque, la circulation sur une voie interdite et l'utilisation du téléphone au volant.



Ainsi, lorsque l'automobiliste est flashé à l'étranger, les autorités du pays concerné peuvent identifier le propriétaire du véhicule grâce à sa plaque d'immatriculation. Ensuite, ce dernier va recevoir un courrier dans sa boîte aux lettres précisant l'infraction, les modalités de paiement ou encore les possibilités de contestation. L'automobiliste risque alors les sanctions prévues par le Code de la route établi dans le pays où l'infraction a été commise. Pour autant, les infractions commises à l'étranger n'entraînent pas de retrait de points sur le permis français.

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Vacances en Italie : les nouvelles règles du Code de la route à connaître

Afin de ne plus avoir de mauvaise surprise lors de votre prochain voyage en Italie, voici les modalités du Code de la route à connaître sur le territoire italien. Au 13 octobre 2026, il est prévu de rendre obligatoire une assurance après 30 jours. Concrètement, les véhicules immatriculés à l'étranger circulant en Italie pendant plus de 30 jours devraient devoir disposer d'une assurance conforme aux règles italiennes.



Aussi, les contrôles routiers vont être renforcés prochainement en Italie. Les amendes reçues en France arriveraient dans un délai de 45 jours après l'infraction. En cas de non-paiement de l'amende, un mécanisme de recouvrement forcé permettrait aux autorités de récupérer les sommes dues. Vous êtes prévenu.e.s !