Connaissez-vous encore les règles relatives au code de la route au moment de prendre un rond-point ? On vous explique tout.

Quand on obtient son permis et que l’on commence à conduire, on peut rapidement oublier les règles du code de la route que l’on a apprises quelque temps plus tôt. Au fil du temps, les mauvaises habitudes peuvent s’installer.

Parmi ces mauvais comportements, il existe une chose que beaucoup de conducteurs ne savent pas faire correctement : prendre un rond-point.

La différence entre rond-point et carrefour à sens giratoire

Contrairement à ce que l’on pourrait croire, les règles concernant la circulation sur un rond-point ne sont pas faciles à suivre et peuvent mener à des accidents si elles ne sont pas respectées.

Tout d’abord, il est important de différencier un rond-point d’un carrefour à sens giratoire. Dans le langage courant, nous avons tendance à parler de “rond-point” pour chaque intersection circulaire. En réalité, la grande majorité de ces intersections en France sont des carrefours à sens giratoire, et non des rond-points. En plus de ces deux distinctions, un nouveau rond-point "à la hollandaise" arrive en France.

S’arrêter sur l’anneau du rond-point

Alors quelle est la différence ? Les intersections que l’on rencontre le plus souvent, où nous devons céder le passage aux autres conducteurs avant de nous engager, sont des carrefours à sens giratoire.

À l’inverse, sur un rond-point, nous devons accorder la priorité à droite, ce qui signifie que nous devons céder le passage aux véhicules arrivant à notre droite, en nous arrêtant sur l’anneau si nécessaire. Cette erreur est fréquemment faite par les automobilistes qui peuvent provoquer de gros accidents en cas de refus de priorité.

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Clignotant et déplacements

Dans les deux cas, que vous soyez sur un rond-point ou un carrefour à sens giratoire, vous devez faire attention à deux autres choses : votre clignotant et vos déplacements. Au moment de vous engager, si vous allez à droite dans une sortie située avant la moitié du cercle, vous ne devez pas mettre votre clignotant gauche. Avancez sur la voie extérieure et mettez votre clignotant droit dès l’entrée pour la première sortie, sinon après la sortie précédant la vôtre.

Selon Comment ça marche, si vous devez emprunter une sortie située après la moitié du cercle, vous devez mettre votre clignotant gauche dès votre entrée sur l’anneau. Vous pouvez emprunter la voie intérieure si le giratoire comporte plusieurs voies, puis mettre votre clignotant droit et vous rabattre en cédant le passage lorsque votre sortie approche.

Ces règles importantes sont souvent négligées par les automobilistes. Pourtant, il est primordial de les respecter car elles permettent de bien se placer et d’indiquer sa direction aux autres conducteurs, afin d’éviter les accidents.