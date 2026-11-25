Les panneaux C118 et C119 signalent les voies réservées notamment au covoiturage, aux bus et aux taxis. Leur non-respect expose à une amende de 135 euros.

Un nouveau panneau a officiellement fait son entrée sur les routes françaises ce 25 novembre 2026. Il s’agit du panneau C118 qui est toujours accompagné du panneau C119.

La présence de ce panneau symbolise une voie réservée au covoiturage. Mieux vaut respecter les différentes conditions liées à cette signalétique au risque de repartir avec une grosse amende.

Le panneau C118 fait son entrée sur les routes françaises dès le 25 novembre 2026

Les conducteurs doivent se mettre au goût du jour car de nouveaux panneaux font régulièrement leur entrée sur les routes. C’est le cas du panneau C118 qui va de pair avec le panneau C119.

Nous avions déjà évoqué ce panneau carré bleu affichant un losange blanc. Petit à petit, il gagne l’Europe et la France. Il est régi par l’arrêté du 6 novembre 2026 publié au Journal Officiel le 24 novembre 2026, peut-on lire sur Legifrance.gouv.fr. Comme le stipule la notice de son texte, le panneau entre en vigueur dès le lendemain de sa publication, soit ce 25 novembre.

Une voie réservée (mais pas tout le temps)

Crédit photo : ricochet64/ iStock

Le panneau C118 indique le début d’une voie réservée. Cette voie est réservée aux transports en commun, aux taxis (même sans client à bord selon certaines règles), aux véhicules transportant un nombre minimal d’occupants en covoiturage, ainsi qu’aux véhicules à très faibles émissions (avec le panonceau M4aa ou une signalisation dynamique adaptée).

Une voie réservée prend fin quand apparaît le panneau C119 symbolisé par un losange blanc barré d’un trait rouge.

Par ailleurs, la voie n’est pas toujours réservée. Elle l’est uniquement quand le panneau est lumineux (signal XC118). Dans ce cas, les automobilistes qui ne peuvent l’emprunter doivent la quitter. Lorsque le panneau est éteint (signal XC119), la voie est accessible à tous les véhicules.

Il peut arriver que la voie ne soit réservée qu’à certaines heures. Dans ce cas, le panneau fixe C118 est complété par le panonceau M11b1. En général, le panonceau indique également les plages horaires réservées (souvent aux heures de pointe de 16 h à 20 h, par exemple). En dehors de ces horaires, tout le monde peut accéder à la voie.

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Une amende de 135 euros

Pour résumer, un panneau fixe C118 sans horaires (éventuellement complété par un losange peint au sol) indique une voie réservée en permanence, rappelle le site Le Journal Auto. Elle prend fin en la présence du panneau C119.

Un signal lumineux XC118 indique une réservation lorsqu’il est allumé ; le panonceau M11b1 précise des horaires fixes. Lorsque le signal lumineux est éteint ou en dehors des horaires indiqués, la voie est de nouveau ouverte à tous les véhicules.

Si vous empruntez une voie réservée sans y avoir le droit, vous risquez une amende de 135 euros car une simple caméra peut flasher votre voiture. Outre le périphérique parisien (file de gauche), l’A1 et l’A13, d’autres villes sont concernées comme Lyon, Grenoble, Strasbourg, Lille, Rennes et Nantes (présence de la signalisation VR2+).