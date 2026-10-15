Deux phares à 731 mètres l'un de l'autre, des gardiens coupés du monde jusqu'en 1977 et un amour interdit : l'histoire folle de ces rochers d'Irlande du Nord

Le phare de Maidens, en Irlande du Nord, possède une histoire captivante.

Perché sur des rochers escarpés au large de l'Irlande du Nord, le phare de Maidens a abrité jusqu'en 1977 des gardiens qui vivaient en autarcie totale pendant plusieurs mois. Entourés d'eaux tumultueuses et coupés du monde extérieur en cas de tempête prolongée, ils devaient entretenir la lentille pour éviter les naufrages.

Il fut un temps où les hommes étaient indispensables au bon fonctionnement d’un phare, 24h sur 24h, afin de guider les navires en approche de la terre ferme. Au nord-est de l’Irlande du Nord, dans le canal du Nord, se trouvent les deux phares de Maidens. Si l’un a été abandonné il y a plus d’un siècle, le second est toujours en activité. Les deux tours forment un pont imaginaire entre le passé et le présent.

L’histoire commence en 1819. George Halpin, inspecteur des travaux et des phares du Ballast Board, se rendit sur les rochers après que le Conseil eut reçu des demandes de l’amiral Hallowell et des marchands de Larne visant à établir un phare sur les Maiden Rocks.

L’inspecteur recommanda la construction de deux phares, qui furent approuvés par Trinity House en août 1824. Les tours furent conçues par George Halpin, qui supervisa leur érection.

La tour située sur le rocher nord, appelée « West Tower », s'élevait à 25,6 mètres au-dessus du niveau de la marée haute et offrait une visibilité de 21 kilomètres. Celle située sur le rocher sud, appelée « East Tower », mesurait 28,6 mètres de haut et était visible jusqu'à 22,5 kilomètres. Les deux tours étaient distantes de 731 mètres. Les feux furent allumés pour la première fois le 5 janvier 1829.

Une idylle entrée dans la légende

À l’origine, les gardiens vivaient avec leurs familles sur les deux rochers toute l’année. Une célèbre histoire d'amour locale raconte que dans les années 1830, le jeune gardien auxiliaire de la tour Ouest, Thomas McKenna, tomba éperdument amoureux de Mary Redmond, la fille du gardien principal de la tour Est. Le père de la jeune fille s'opposant formellement à leur relation et leur interdisant de se voir, le couple a fini par s'enfuir clandestinement en bateau vers le continent pour se marier.

En 1889, un feu auxiliaire fut mis en service pour couvrir les rochers des Highlands. Ce feu était intégré à une fenêtre de la tour Est. En décembre 1898, l’ingénieur des Commissaires des phares d’Irlande, William Douglass, proposa qu’un bateau-phare soit amarré au nord des rochers des Highlands, équipé d’un puissant feu et d’une sirène de brume, et que le phare Ouest soit désaffecté. Il suggéra également d’augmenter la puissance du phare Est et d’y installer un signal de brume à explosif.

Le phare de la tour Ouest abandonné

En mars 1899, il fut suggéré d’installer la station de signalisation de brouillard à explosifs sur les rochers des Highlands, avec un logement pour un signaleur et peut-être un petit phare également. L’ingénieur devait rendre compte de ce projet, qui ne vit finalement pas le jour.

En novembre 1899, l'ingénieur décida de ne pas installer le phare à rotation rapide de John R. Wigham, au motif que, en cas de panne, il faudrait peut-être plusieurs jours avant que les secours n'arrivent aux Maidens. Le 12 mars 1903, un phare amélioré fut mis en service au phare des Maidens Est (désormais simplement appelé « Maidens ») et le phare de la tour Ouest fut désaffecté.

Crédit photo :Lighthouse Accommodation

En 1906, le phare de Maidens fut regroupé avec celui de Ferris Point, le gardien principal du phare de Ferris Point étant chargé de la gestion des deux sites. Des logements à terre destinés aux familles des quatre gardiens adjoints de Maidens furent construits à Ferris Point.

Trois de ces gardiens adjoints étaient en service à Maidens à tout moment. Chaque gardien adjoint passait à tour de rôle 30 jours au phare de Maidens, puis 10 jours à terre avec sa famille à Ferris Point, où il aidait le gardien en chef à assurer la veille anti-brouillard pour la station de signalisation de brouillard de Barr Point (qui relevait également de l’autorité du gardien en chef de Ferris Point), ainsi qu’aux travaux de peinture et de réparation des bouées au dépôt de bouées de Ferris Point.

Le gardien principal se rendait périodiquement à Maidens pour s’assurer que la station était maintenue en bon état, mais il ne s’agissait que de brèves visites diurnes, car le gardien principal assurait également des veilles de nuit dans la lanterne du phare de Ferris Point (en compagnie d’une gardienne adjointe, généralement son épouse ou une autre parente).

En 1951, le phare de Maidens s’est vu attribuer son propre gardien principal et a été dissocié du groupe de stations de Ferris Point. Le gardien de Maidens, basé à terre, n’était plus tenu d’apporter son aide au dépôt de bouées, et un gardien adjoint a été ajouté à l’effectif de Ferris Point

La suite après cette vidéo

Le phare passe en fonctionnement automatique en 1977

Au début des années 1970, les commissaires ont adopté un programme de modernisation, dont une partie prévoyait que le phare de Maidens serait automatisé et contrôlé depuis Ferris Point. Ce programme comprenait l’aménagement de Ferris Point et la démolition des logements à terre de Maidens, à la suite de quoi les gardiens n’étaient plus tenus de résider dans les logements de service lorsqu’ils bénéficiaient de permissions à terre.

Crédit photo : Lighthouse Accommodation

En 1974, le rapport entre les périodes de service des gardiens sur le rocher et leurs permissions à terre fut amélioré, et deux gardiens supplémentaires furent affectés à la station. Le 12 octobre 1977, l’installation d’un feu électrique au phare de Maidens fut achevée et la station passa en fonctionnement automatique. À cette date, le caractère du feu auxiliaire fut modifié pour émettre un flash rouge toutes les 5 secondes. Les gardiens ont été définitivement retirés le 31 octobre 1977, et la station a été surveillée et contrôlée par les gardiens de Ferris Point.

La station est désormais confiée à un préposé et les aides à la navigation sont également surveillées via une liaison de télémétrie depuis Irish Lights Dun Laoghaire. Le 15 septembre 2010, le signal lumineux du phare de Maidens a été modifié pour émettre 3 éclats blancs toutes les 15 secondes et sa portée a été réduite à 37 kilomètres. De nos jours, le bâtiment reste en fonction mais inhabité, préservant alors la mémoire des lieux.