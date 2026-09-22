Des volontaires sont recherchés pour vivre gratuitement dans ce phare historique du XIXe siècle pendant 3 mois

Vous avez envie d’un bol d’air frais et êtes en bonne condition physique ? Pourquoi ne pas vivre gratuitement dans ce phare historique face à l’océan Pacifique ?

Avis aux personnes qui rêvent d’une parenthèse au grand air : le service des parcs nationaux des États-Unis recherche plusieurs volontaires pour vivre gratuitement dans un phare pittoresque du XIXe siècle surplombant l’océan Pacifique, rapporte CBS News.

Suivez le guide !

Un phare historique cherche des volontaires

Le moins que l’on puisse dire, c’est que le phare historique de Point Reyes, en Californie, semble tout droit sorti d’une carte postale. Imaginez-vous vivre trois mois dans cette bâtisse ?

C’est ce que propose le programme de volontariat du National Park Service en échange de l’accueil des visiteurs et de la transmission de l’histoire et du patrimoine naturel de la région.

Les personnes retenues commenceront leur mission durant la saison hivernale, à savoir du 6 novembre 2026 au 1er février 2027. Concernant le planning, les candidats devront s’engager à travailler 30 heures par semaine, réparties sur quatre journées de sept heures et demie.

Un logement gratuit à disposition

Si ce poste est entièrement basé sur le volontariat, un logement gratuit sera mis à disposition dans une habitation située au sein du site historique du phare, à quelques minutes à pied du centre des visiteurs.

L’appartement est doté d’une chambre privée, d’une cuisine, d’une salle à manger et d’équipements électroménagers de base. À noter que les charges, l’accès à Internet, la laverie et le parking sont inclus.

Les animaux de compagnie ne sont pas autorisés et les volontaires doivent prendre eux-mêmes en charge leurs propres déplacements et leurs courses alimentaires.

Sur le papier, cette expérience a de quoi donner envie. Mais les candidats devront composer avec des conditions météorologiques typiques de la côte californienne durant les mois les plus froids : basses températures, forts vents, humidité et épais brouillard peuvent recouvrir le paysage au cours de cette période.

La suite après cette vidéo

Un travail consacré au phare

Dans le détail, les missions des volontaires consistent à accueillir le public et à mettre en lumière le patrimoine de Point Reyes.

Parmi les tâches demandées : proposer aux touristes des présentations sur l’histoire du phare, expliquer les particularités de la faune et de la flore du parc et répondre aux questions des visiteurs.

Le hic ? Ce poste nécessite une certaine condition physique puisque l’accès au phare implique de gravir un escalier de 313 marches chaque jour pour travailler.

Le site a cessé d’être en service en 1975, après avoir été remplacé par une lumière automatisée installée à proximité. Depuis, le bâtiment est devenu un musée qui conserve la mémoire des anciennes générations de gardiens. Par ailleurs, cet édifice témoigne de l’importance de ce lieu pour la navigation maritime.

Edit : malheureusement, le service des parcs nationaux américains a annoncé ne plus accepter de candidatures en raison du nombre important de demandes reçues. Peut-être l'annonce sera-t-elle relancée si l'organisme ne trouve pas les perles rares ?