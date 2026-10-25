Un couple qui cherchait un logement à louer à New York a porté plainte contre une agente immobilière pour discrimination raciale après avoir reçu un message à caractère raciste de sa part.

Ils voulaient trouver leur nid douillet dans la Grosse Pomme, mais ils ont vécu une expérience dont ils se seraient bien passés.

Lisa Renee Olaso et son fiancé, Cyril Christopher, originaires de Long Island (New York), cherchaient à louer une maison. Mais ils ont fini par porter plainte contre une agente immobilière qui leur aurait envoyé un SMS raciste avant la visite prévue.

« Beurk, ils sont noirs »

Comme le rapporte le magazine People, les faits remontent au 20 juin 2026. Ce jour-là, le couple a fait le déplacement depuis le Delaware pour visiter un logement situé à Flushing, dans le Queens, avec Helen Tzelios, une agente immobilière travaillant pour la société Douglas Elliman, qu’ils n’avaient encore jamais rencontrée en personne.

Les deux Américains souhaitaient s’installer à New York car Lisa Renee Olaso, âgée de 53 ans, avait décroché un nouvel emploi.

Peu avant la visite, la quinquagénaire a reçu un SMS pour le moins choquant envoyé par Helen Tzelios, qu’elle pense destiné au propriétaire de la maison, alors que le couple sortait de la voiture pour découvrir le logement. Le message indiquait : « Beurk, ils sont noirs ».

Lisa Renee Olaso et son compagnon ont déposé plainte mercredi 21 octobre 2026, devant un tribunal du Queens.

Ils accusent l’agente immobilière Helen Tzelios, les propriétaires de l’habitation et l’ancien employeur de cette dernière, la société immobilière Douglas Elliman, de discrimination dans l’accès au logement.

Un couple porte plainte contre une agente immobilière

Lors d’une conférence de presse organisée le 22 octobre dernier, Cyril Christopher, 51 ans, a confié qu’ils cherchaient simplement un endroit où vivre, tandis que sa compagne était en larmes.

Kenneth Mollins, l’avocat des plaignants, a fourni à nos confrères une capture d’écran du SMS au cœur de l’affaire, ainsi que le message d’excuses envoyé par Helen Tzelios.

Selon la plainte, l’agente immobilière, âgée de 61 ans, a indiqué « que le message avait été envoyé par erreur ».

Les échanges de SMS montrent qu’elle a ensuite présenté ses excuses, affirmant qu’il s’agissait d’un malentendu. Elle aurait ensuite expliqué qu’il y avait eu des « problèmes antérieurs » avec d’anciens locataires noirs du quartier.

« Quel est le rapport avec nous ? », a demandé Lisa Renee Olaso lors de la conférence de presse.

La sexagénaire leur a proposé de leur faire visiter le logement malgré tout. Mais ils ont refusé, se sentant « bouleversés et humiliés par ces échanges ». Ils ont également bloqué le numéro de téléphone de l’agente.

La suite après cette vidéo

L’agente a été licenciée

Interrogé par People, un porte-parole de Douglas Elliman a déclaré que l’entreprise avait découvert l’incident après avoir reçu la plainte judiciaire jeudi 22 octobre.

Selon la société, Helen Tzelios travaillait en tant qu’agente indépendante. Elle a été licenciée dans l’heure qui a suivi la réception de la plainte, a précisé le représentant.

Il a ajouté que « Douglas Elliman applique une politique de tolérance zéro à l’égard de toute forme de discrimination ».

Depuis, Lisa Renee Olaso et Cyril Christopher ont déménagé à Commack. Ils ont voulu prendre la parole afin que « ce genre de situation cesse ».

Leur plainte invoque le Fair Housing Act, une loi fédérale adoptée en 1968 qui interdit les discriminations en matière de logement fondées sur la race, la religion, l’origine nationale, le sexe et d’autres critères, ainsi que la loi sur les droits humains de la ville de New York.