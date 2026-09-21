L'homme de 67 ans attaché avec du ruban adhésif à son siège d'avion après une « crise raciste » sort enfin du silence

Le 3 septembre dernier, un passager américain a fait le buzz sur les réseaux sociaux après avoir été attaché à son siège d’avion avec du ruban adhésif à cause de son comportement raciste. Il a décidé de rompre le silence sur cette anecdote l’ayant rendue tristement célèbre.

Arthur Layne Lundeen, 67 ans, se serait bien passé d’une notoriété aussi virale, surtout pour des faits aussi désolants. Ce dernier s’est retrouvé attaché, avec du ruban adhesif, à son siège d’avion à cause de son comportement jugé “violent et raciste” à bord d’un vol à destination de New York, le 3 septembre dernier.

Les images du sexagénaire, littéralement scotché à son siège, ont fait le tour des réseaux sociaux. Les passagers du vol ont rapporté que l'homme était devenu incontrôlable, la personne assise à côté de lui affirmant qu'elle n'avait « jamais vu quelqu'un passer en une fraction de seconde de la lumière à l'obscurité ».

Convoqué au tribunal à Annapolis, dans le Maryland, Arthur Layne Lundeen serait resté incrédule lorsque le commissaire du tribunal de district a lu les faits qui lui étaient reprochés. Dès le lendemain de son arrestation, alors qu'il se réveillait en garde à vue, Lundeen a affirmé ne pas se souvenir de l'incident qui lui était reproché.

« J'aurais agressé un policier ? C'est ce qui est écrit là ? Oh mon Dieu. Quel gâchis. Je ne me souviens de rien. »

Cet homme originaire de l’Arizona a déclaré qu’il se rendait à Newark pour aider l’une de ses filles à emménager dans son nouvel appartement le jour de son anniversaire, mais qu’il venait d’être licencié à la suite de cet incident.

« Mon voyage m’a valu un double coup dur. Bon, maintenant, c’est un triple coup dur »

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Crédit photo : News 4 Tucson KVOA-TV

Il ne se souvient de rien

Le passager assis à côté de Lundeen pendant le vol, l’auteur controversé et rabbin messianique Jonathan Cahn, a déclaré que la conversation entre les deux hommes s’était envenimée lorsqu’ils avaient commencé à discuter de « la réalité du véritable pouvoir de Dieu sur Terre et dans nos vies ».

« Je n’ai jamais vu quelqu’un passer en une fraction de seconde de la lumière à l’obscurité comme je l’ai vu ce jour-là, comme si quelque chose avait pris le dessus sur lui. Il est passé du type le plus sympathique du monde à cette personne sinistre. »

Un autre passager, Juan Mejia, a affirmé que cet homme de 67 ans était « très hostile et crachait son venin à leur encontre ».

Un autre a affirmé qu’il avait déclaré à tous les passagers de l’avion : « Nous allons tous mourir. »

De nombreux passagers ont déclaré avoir uni leurs efforts pour « maîtriser physiquement » M. Lundeen, qui était devenu « de plus en plus turbulent ».

Il a été arrêté et inculpé de coups et blessures au deuxième degré et de trouble à l’ordre public. À l’issue de l’audience, au cours de laquelle les faits allégués et l’atterrissage d’urgence de l’avion à Baltimore ont été exposés en détail, l’homme a été remis en liberté, mais s’est vu imposer l’interdiction de consommer des stupéfiants et de l’alcool. Sa prochaine comparution devant le tribunal est prévue le 19 octobre.