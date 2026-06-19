Choqués par la couleur de peau de leur bébé à la naissance, ils découvrent que la clinique a commis l'impensable

Un couple, qui venait d'accueillir son premier enfant, a découvert l'impensable quelques instants après la naissance. Récit.

C'est une erreur rarissime aux conséquences désastreuses.

Un couple de parents, surpris par la couleur de peau de son bébé à sa naissance, a découvert non sans stupeur que l'enfant n'était génétiquement pas le sien. La clinique, qui avait supervisé la grossesse de la maman, s'est en effet trompée... d'embryon lors de la fécondation in vitro.

Une plainte a été déposée contre le centre de fertilité.

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Le bébé qui sort de son ventre n'est... pas le sien

Cette histoire à peine croyable démarre le 11 décembre 2025 en Floride (États-Unis), lorsque Tiffany Score donne naissance à son premier enfant, fruit de ses amours avec son mari Steven Mills. Ce bébé est une adorable petite fille prénommée Shea. Heureux, les deux parents s'aperçoivent néanmoins très vite que le nouveau-né ne leur ressemble pas. Et pour cause, la petite Shea présente des caractéristiques ethniques très différentes de Steven et Tiffany, avec notamment une couleur de peau très sombre.

Les parents décident alors d'effectuer un test ADN et celui-ci confirme que l'enfant n'est génétiquement pas le leur. Les analyses révèlent en effet que Shea est... d’origine sud-asiatique. Le couple, qui avait eu recours à une fécondation in vitro pour cette grossesse, comprend immédiatement que le centre de fertilité d'Orlando, auquel il avait fait appel, a commis une erreur et implanté le mauvais embryon.

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Steven et Tiffany ont finalement porté plainte contre cette clinique, mais ont fait part de leur souhait de garder Shea, qu'ils considèrent comme leur fille. Après quelques recherches, le couple a pu retrouver les « parents génétiques » de la petite fille et a conclu un accord avec ces derniers, pour conserver la garde de l'enfant.

« La seule chose qui soit absolument certaine aujourd’hui (…), c’est que nous aimerons cet enfant et que nous serons ses parents pour toujours » (Tiffany Score et Steven Mills)

L'avocat du couple a par ailleurs indiqué que « les deux familles veulent respecter leur vie privée mutuelle », tout en précisant qu'elles avaient « une relation d'amitié et de confiance ».

Quant au centre de fertilité, celui-ci a fermé ses portes le mois dernier, suite au scandale suscité par cette affaire.

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