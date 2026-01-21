Direction Toulouse, où une trentenaire a donné naissance à un très gros bébé en novembre dernier.

Fin novembre, une habitante de Toulouse a accueilli son deuxième enfant. Le moins que l’on puisse dire, c’est que la mère de famille a été choquée par le poids hors norme du nourrisson, rapporte La Dépêche du Midi.

Un bébé gigantesque

Deux semaines avant son accouchement, cette Toulousaine de 37 ans avait appris que sa progéniture était déjà bien au-dessus de la moyenne, puisqu’une échographie avait fait état d’un poids de 4,6 kilos.

Alors que la date du terme approchait à grands pas, la trentenaire a vu son ventre rond s’alourdir. En plus de cela, cette dernière avait du mal à se déplacer et à s’asseoir. Malgré tout, la future maman a décidé de ne pas prévenir son médecin.

Quelques jours plus tard, elle a donné naissance à un adorable petit garçon aux mensurations gargantuesques. Baptisé Émile, le nouveau-né pesait 6 kilos et mesurait 51 centimètres.

Une chose est sûre : la patiente et le corps médical ne s’attendaient pas à un poids aussi important.

« Toute la clinique est venue le voir. On m’avait proposé la voie basse, heureusement que je n’ai pas accepté », se souvient la mère de famille auprès du quotidien régional.

« Il a porté du trois mois quelques jours, puis il est passé directement au six mois. En néonatalogie, les soignants ne trouvaient pas de couches à sa taille au départ ».

Un cas similaire aux États-Unis

En France, le poids moyen d’un nouveau-né se situe entre 2,5 et 3,5 kilos. De son côté, Émile explose tous les records.

Par chance, le petit bonhomme est en bonne santé. Il a gagné 10 centimètres depuis sa venue au monde. Concernant son poids, il pèse toujours 6 kilos.

De l’autre côté de l’Atlantique, une Texane a elle aussi accouché d’un bébé gigantesque. Le petit Canyon pesait 5,9 kilos lorsqu’il a pointé le bout de son nez, le 18 décembre 2025.



Les nouveau-nés en « surpoids » sont susceptibles de développer des problèmes de santé, comme des difficultés respiratoires. À l’instar d'Émile, Canyon était en excellente santé. On croise les doigts pour que cela continue !