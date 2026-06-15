Coupe du monde 2026 : auteur d'un geste raciste, ce fan mexicain présente ses excuses mais risque de perdre son job

Un supporteur, présent au Mondial 2026, a été pris en flagrant délit de racisme, en tribunes. Précisions.

Déjà controversée en coulisses, la Coupe du monde 2026, considérée comme la plus politique de l'histoire, tient déjà sa première polémique, sur le terrain. Ou plutôt en tribune, où un supporteur mexicain a été surpris en train de commettre un geste raciste envers une fan sud-coréenne.

Un acte stupide commis lors du deuxième match de la compétition opposant la Corée du Sud à la Tchéquie (2-1).

L'incident a provoqué l'indignation des internautes, mais aussi de l'employeur de cet individu qui, malgré un mea culpa, risque désormais le licenciement.

Crédit photo : capture d'écran / Instagram

Épinglé pour un geste raciste, ce supporter mexicain risque gros

La scène a été filmée ce vendredi 12 juin dans les travées de l'Estadio Akron, situé dans la ville de Guadalajara, capitale de l'État du Jalisco, à l'ouest du Mexique.

Alors qu'une fan des « Guerriers Taegeuk » (surnom de l'équipe sud-coréenne) était en train de réaliser une vidéo en tribunes, un supporteur mexicain a ainsi été pris en flagrant délit de racisme, au second plan. Sur les images, on aperçoit en effet ce dernier mimer des yeux bridés, pour se moquer de la supportrice, qui n'est autre que... la célèbre influenceuse sud-coréenne Ino Cat, laquelle totalise près de 2,5 millions d'abonnés sur TikTok.

La publication de la vidéo a, sans surprise, suscité un tollé sur les réseaux sociaux, où de nombreux internautes ont dénoncé un acte de racisme décomplexé. Rapidement identifié, ce supporter mexicain s'appelle Ulises Bernal. L'homme n'est pas un inconnu au Mexique puisqu'il s'agit du président de l’Ordre des ingénieurs en géomatique et topographie de l’État de Jalisco.

La suite après cette vidéo

Face à l'ampleur de la polémique, l'intéressé est finalement sorti de son silence et a présenté ses « excuses les plus sincères » à l'influenceuse, dans une vidéo publiée ce dimanche 14 juin sur Instagram.

« Je regrette sincèrement cette situation et tout ce qu’elle a entraîné. J’ai réfléchi à ce qui s’est passé et j’ai conscience de ma responsabilité. Je ne suis pas ici pour me justifier ou débattre des interprétations. Je suis ici pour reconnaître que cette situation a causé du tort et pour exprimer, de manière claire et respectueuse, mes excuses les plus sincères » (Ulises Bernal)

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Malgré ses excuses, le mal est fait et ce geste condamnable pourrait, en outre, lui coûter... son emploi, selon le New York Post.

Sans se prononcer sur un éventuel renvoi, l’Ordre des ingénieurs en géomatique et topographie de l’État de Jalisco a indiqué qu'il allait se pencher sur l'incident, tout en précisant que celui-ci serait examiné en interne.

« Conformément aux statuts et au règlement, cette affaire sera examinée par le biais des mécanismes internes appropriés, en garantissant à tout moment le droit d’être entendu », a ainsi déclaré l'institution sur sa page Facebook

Affaire à suivre !

Pour rappel, la Coupe du monde de football, organisée conjointement par le Canada, les États-Unis et le Mexique, se déroule du 11 juin au 19 juillet sur le continent nord-américain.