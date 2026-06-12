Shakira remplacée par un double à la cérémonie d'ouverture de la Coupe du monde 2026 ? Cette folle théorie enflamme la toile !

La prestation de Shakira lors de la cérémonie d’ouverture de la Coupe du monde au Mexique alimente une folle rumeur sur les réseaux sociaux : la chanteuse aurait été remplacée par une doublure.

Après Jim Carrey, accusé par certains internautes d’avoir été remplacé par un double, c’est au tour de Shakira de faire l’objet d’une théorie similaire.

Shakira enflamme la cérémonie d’ouverture du Mondial

Ce jeudi 11 juin, le stade Azteca de Mexico, l’un des trois pays hôtes de la Coupe du monde 2026 aux côtés des États-Unis et du Canada, a accueilli la cérémonie d’ouverture du tournoi.

Parmi les artistes invités à se produire sur scène figuraient notamment Shakira et Burna Boy, interprètes de la chanson officielle du tournoi, Dai Dai.

La Colombienne et le chanteur nigérian ont offert un show endiablé devant près de 87 000 spectateurs.

Crédit Photo Ryan Pierse - FIFA/FIFA via Getty Images

Si le duo a mis le feu juste avant le premier match du Mondial entre le Mexique et l’Afrique du Sud, c’est surtout l’apparence de Shakira qui a attiré tous les regards sur Internet.

La raison ? Plusieurs internautes pensent que l’interprète de Hips Don’t Lie aurait été remplacée par une doublure.

La chanteuse remplacée par une doublure ?

Comme le souligne le site LADbible, les partisans de cette théorie affirment ne pas avoir reconnu la star sur scène, évoquant notamment de prétendues erreurs dans sa prestation et des différences dans son apparence physique.

« Cette personne n’est PAS Shakira », ont ainsi affirmé de nombreux utilisateurs.

Tout au long de la semaine, le compte Instagram officiel de la chanteuse a partagé des images des répétitions de Dai Dai, ainsi que des vidéos et photos de sa performance.

Crédit Photo Ryan Pierse - FIFA/FIFA via Getty Images

Mais, pour beaucoup, l’artiste semblait complètement différente lors de la cérémonie d’ouverture.

« J’ai l’impression qu’à la toute dernière minute, ils ont fait appel à une remplaçante. Elle n’a ni l’énergie habituelle de Shakira ni la même apparence, et en plus elle arrive avec des lunettes. Vous en pensez quoi ? », s’interroge un internaute.

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Les fans réagissent

La théorie entourant la « fausse Shakira » a rapidement été balayée par ses fans sur la toile, précisent nos confrères américains.

Ils assurent que leur idole s’est bel et bien produite au stade mexicain, évoquant notamment une cicatrice sur son front.

Crédit Photo : Clive Rose/Getty Images

Selon eux, la « nouvelle » apparence de l’artiste serait due à plusieurs raisons.

La star de 49 ans paraît plus grande parce qu’elle porte des baskets à semelles épaisses. Elle aurait aussi perdu du poids.

Quant à son visage, ils estiment qu’un léger gonflement attribué au Botox pourrait expliquer ses traits figés, d'où le port de lunettes durant sa prestation.

Ce quoi faire taire les mauvaises langues.