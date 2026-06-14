En Argentine, les pères refusant de payer leur pension alimentaire sont privés de Coupe du Monde !

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Un supporter argentin en train de pleurer

L’Argentine a mis en place une mesure radicale pour sanctionner les pères qui ne paient pas leur pension alimentaire : les priver de matchs de Coupe du Monde 2026 aux États-Unis.

De Diego Maradona à Lionel Messi, l’Argentine est une terre de football, sport à l’importance capitale pour une grande partie de la population de ce pays d’Amérique du Sud.

Priver de Coupe du Monde des Argentins fans de football peut donc être qualifié de décision drastique. C’est pourtant la démarche entreprise par le gouvernement de la ville de Buenos Aires.

Cette mesure vise les père de famille qui ne respectent pas leurs obligations parentales. Concrètement, ceux qui ne paient pas leur pension alimentaire ne pourront pas assister aux rencontres de l’Albiceleste lors de la compétition.

Des supporters argentins privés de la Coupe du monde

Comme le rapporte le journal argentin La Nación, « les personnes redevables de pensions alimentaires dans 14 districts argentins seront interdites d’accès aux matchs de la Coupe du monde ».

Cette sanction découle d’une collaboration entre la municipalité de Buenos Aires et l’administration américaine, le « gouvernement de Jorge Macri ayant rendu accessible la base de données du Registre public des débiteurs de pensions alimentaires (RPAM) ».

Pension alimentaireCrédit Photo : iStock

Selon nos confrères, plus de 13 000 parents sont concernés à Buenos Aires et dans 13 autres provinces, à la suite d’accords d’échange de données conclus entre la mairie et les autorités locales.

La suite après cette vidéo

Une mesure en place depuis 2025

Cette mesure ne date pas d’hier, puisqu’elle a été instaurée en mars 2025. Depuis lors, l’accès aux stades est interdit aux mauvais payeurs de pensions alimentaires.

Elle a été renforcée par des contrôles d’identité à l’entrée des infrastructures, ce qui a permis de cibler 162 fans de foot ayant « oublié » de s’acquitter de leurs obligations.

Sièges aux couleurs de l'Argentine dans un stade Crédit Photo : iStock

« Ceux qui manquent à une obligation aussi fondamentale que nourrir leurs enfants devront en assumer les conséquences. S’ils ne subviennent pas aux besoins de leurs enfants, l’accès au stade leur sera refusé », a indiqué le maire de Buenos Aires sur X.

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Jenna Barabinot

Au sujet de l'auteur :

Rédactrice web passionnée avec 5 ans d'expérience et plus de 1850 articles à son actif, Jenna Barabinot assure pour Demotivateur le suivi de l'actualité Entertainment, des célébrités et des faits de société. Véritable experte de la thématique canine et de la cause animale, elle allie une plume rigoureuse à un storytelling engagé. Sa polyvalence lui permet de décrypter les tendances de la culture pop tout en traitant avec humanité les sujets de société qui font l'actualité.

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