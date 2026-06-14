En Argentine, les pères refusant de payer leur pension alimentaire sont privés de Coupe du Monde !

L’Argentine a mis en place une mesure radicale pour sanctionner les pères qui ne paient pas leur pension alimentaire : les priver de matchs de Coupe du Monde 2026 aux États-Unis.



De Diego Maradona à Lionel Messi, l’Argentine est une terre de football, sport à l’importance capitale pour une grande partie de la population de ce pays d’Amérique du Sud.

Priver de Coupe du Monde des Argentins fans de football peut donc être qualifié de décision drastique. C’est pourtant la démarche entreprise par le gouvernement de la ville de Buenos Aires.

Cette mesure vise les père de famille qui ne respectent pas leurs obligations parentales. Concrètement, ceux qui ne paient pas leur pension alimentaire ne pourront pas assister aux rencontres de l’Albiceleste lors de la compétition.

Si no cumplen con sus hijos, tampoco entran a la cancha.



En la Ciudad hace un año que prohibimos el ingreso de deudores alimentarios a estadios y espectáculos masivos. Ahora, en un trabajo conjunto con el Gobierno Nacional, sumamos nuestra base de datos al programa Tribuna… pic.twitter.com/Gb6TSJV3HN — Jorge Macri (@jorgemacri) May 26, 2026

Des supporters argentins privés de la Coupe du monde

Comme le rapporte le journal argentin La Nación, « les personnes redevables de pensions alimentaires dans 14 districts argentins seront interdites d’accès aux matchs de la Coupe du monde ».

Cette sanction découle d’une collaboration entre la municipalité de Buenos Aires et l’administration américaine, le « gouvernement de Jorge Macri ayant rendu accessible la base de données du Registre public des débiteurs de pensions alimentaires (RPAM) ».

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Selon nos confrères, plus de 13 000 parents sont concernés à Buenos Aires et dans 13 autres provinces, à la suite d’accords d’échange de données conclus entre la mairie et les autorités locales.

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Une mesure en place depuis 2025

Cette mesure ne date pas d’hier, puisqu’elle a été instaurée en mars 2025. Depuis lors, l’accès aux stades est interdit aux mauvais payeurs de pensions alimentaires.

Elle a été renforcée par des contrôles d’identité à l’entrée des infrastructures, ce qui a permis de cibler 162 fans de foot ayant « oublié » de s’acquitter de leurs obligations.

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