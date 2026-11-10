Sainte-Catherine : à Pontivy, deux jeunes de 17 ans élus « couple de l'année » de leur lycée vont se marier pour de faux à la mairie

Clément et Maëline, 17 ans, préparent un mariage fictif le 25 novembre 2026 à Pontivy, pour perpétuer la tradition lycéenne de la Sainte-Catherine.

Le 25 novembre prochain, jour de la Sainte-Catherine, la commune de Pontivy dans le Morbihan (Bretagne), célèbrera le mariage fictif de deux adolescents âgés de 17 ans, élus couple de l’année au sein de leur lycée.

Historiquement, la Sainte-Catherine, célébrée le 25 novembre, est une tradition française dédiée aux Catherinettes : les jeunes femmes de 25 ans et plus qui ne sont pas encore mariées. Autrefois, à une époque où le mariage était attendu jeune, avoir 25 ans sans être mariée signifiait que l'on risquait de rester célibataire (historiquement qualifié péjorativement de « vieille fille »).

Une tradition devenue potache

Cette coutume a largement perdu son aspect contraignant en raison de l'évolution de l'âge du mariage. Elle persiste de façon anecdotique dans certains corps de métiers, comme la mode et le luxe, ou à travers des animations locales et des festivités.

Aujourd'hui, la tradition est devenue un clin d'œil festif à l'autodérision et à l'indépendance. À Pontivy (Morbihan), le lycée Jeanne-d'Arc Saint-Ivy perpétue une tradition unique en France depuis 1963 : le faux mariage de la Sainte-Catherine.

Chaque année, autour du 25 novembre, cet établissement scolaire catholique organise un véritable pastiche de mariage grandeur nature mené par les élèves de terminale.

Un couple de lycéens choisi après des auditions

Un binôme de lycéens de terminale (souvent âgés de 17 ans, parfois en couple dans la vraie vie) est sélectionné après des "auditions" menées par le conseiller principal d'éducation (CPE) du lycée. Ils sont alors élus “couple de l’année”. Cette année, ce sont Maëline et Clément qui ont été choisis, pour leur plus grand bonheur, comme ils l’expriment auprès du média Actu :

« On n’a pas hésité longtemps »

Maëline Fournier et Clément Aubin, qui forment déjà un couple dans la vraie vie, se marieront donc mercredi 25 novembre 2026. Et il n’aura pas fallu batailler pour les convaincre. Car ce n’est pas rien que d’être en tête de cortège lors de cette journée un peu à part, et dont toute la France a chaque année connaissance. Pour les mariés de l’an 2026, ce sera assurément « une bonne expérience et plein de souvenirs ».

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Une fête qui réunit toute la ville

Le jour J, environ 300 à 450 lycéens se déguiseront de manière totalement extravagante ou humoristique. Ils formeront une grande parade joyeuse et bruyante qui traverse le centre-ville de Pontivy, menée par le couple de l’année.

Le cortège se rendra directement à l'hôtel de ville de Pontivy. Là, un véritable élu de la commune célèbrera le mariage fictif sur le parvis ou dans la salle des mariages. L'état civil de la mairie délivre même un "vrai-faux" certificat de mariage officiel, incluant l'identité des témoins et les fausses professions choisies par les lycéens pour l'occasion.

Si l'esprit reste léger et potache, l'événement est pris très au sérieux. Le lycée collabore avec la police municipale, la gendarmerie et la sous-préfecture pour encadrer le défilé dans les rues. Une organisatrice de mariage ainsi que des commerçants locaux s'impliquent bénévolement pour fournir de véritables costumes et des fleurs au faux couple présidentiel.

Bien qu'il s'agisse d'un jeu, la tradition a parfois devancé la réalité. Par exemple, le "couple de l'année" élu en novembre 2010 a fini par se marier pour de bon à l'église et devant la loi en juillet 2021.