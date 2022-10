20 ans après, un homme épouse la femme qu'il croyait avoir perdu pour toujours quand il était adolescent

Sortez le pop-corn car cette histoire d’amour n’a rien à envier aux plus grandes histoires d’amour d’Hollywood. Amoureux à l’adolescence, deux anciens camarades de classe se sont retrouvés 22 ans plus tard et se sont mariés.

L’amour triomphe toujours ! Helen Marshall et Graeme Richardson en savent quelque chose. Ces derniers ont vécu une idylle passionnée au lycée avant de prendre des chemins différents. Aujourd’hui, ils forment un couple marié uni.

Crédit Photo : SWNS

Ce conte de fées a commencé lorsque les deux tourtereaux ont eu un véritable coup de foudre l’un pour l’autre. Âgés de quinze ans, les lycéens passent tout leur temps ensemble : promenades romantiques, sorties et baisers à l’arrière des abris vélos rythment leur quotidien. Alors qu’ils sortaient ensemble depuis 9 mois, le jeune Graeme a proposé à sa petite amie de l’épouser. Craignant qu’ils ne soient trop jeunes, les parents des adolescents ont décidé de rompre les fiançailles.

Helen à l'adolescence. Crédit Photo : SWNS

Graeme à l'adolescence. Crédit Photo : SWNS

La romance a pris une triste tournure en 1994 lorsque Graeme a poursuivi ses études à l’université. Dès lors, l’adolescent a tenté de garder contact avec sa dulcinée en lui envoyant des lettres, sans succès. Cet épisode a marqué la rupture du couple.

Ils se retrouvent 22 ans plus tard et se marient

Sans surprise, les anciens amants ont chacun refait leur vie de leur côté. Ils se sont tous les deux mariés avec un autre partenaire et ont fondé une famille. Toutefois, ils ont eu la possibilité de se revoir lorsque leurs enfants étaient scolarisés dans la même école.

Quelque temps plus tard, Helen a contacté son premier petit ami via Facebook, après leur divorce respectif. Et, comme par magie, ils sont retombés amoureux 22 ans plus tard. C’est dans ce contexte que Graeme a découvert que son ex n’avait jamais reçu ses missives.

Crédit Photo : SWNS

Et le moins que l’on puisse dire, c’est que le couple a rattrapé le temps perdu. Les amoureux ont emménagé ensemble et se sont dit oui en avril 2021, durant leurs vacances en Croatie.

«Nous nous sentons tellement heureux maintenant», avait indiqué Helen à un média américain. «Je me sens juste comme si j'étais à la maison. Comme si j'étais entière. Il est mon âme soeur, et je suis la sienne».

Crédit Photo : SWNS