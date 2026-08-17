Un couple de parachutistes commence sa cérémonie de mariage à 4 200 mètres d'altitude

Un couple d’Américains s’est dit oui en sautant en parachute à plus de… 4 000 mètres d’altitude.

Une cérémonie de mariage qui décoiffe !

Mike Missroon, un Américain de 38 ans, et sa compagne Megan Walsh, 34 ans, se sont mariés de la plus insolite des manières : en sautant en parachute à 4 270 mètres d’altitude, à une vitesse de 190 km/h.

Un couple débute sa cérémonie de mariage dans les airs

Le couple s’est dit oui dans les airs pour rendre hommage à sa première rencontre, lors d’un saut en parachute en tandem alors que Mike était l’instructeur de Megan, rapporte le magazine People.

Les deux tourtereaux sont désormais les propriétaires de Skydive Seneca Lake, un centre de parachutisme situé dans le nord de l’État de New York.

Crédit Photo : Gabriela/Paul Saunders Photography

Après s’être fiancés lors d’un saut en parachute, les deux amateurs de sensations fortes ont décidé de faire de même pour leur mariage, le 26 juillet dernier.

Ils ont sauté à 4 270 mètres d’altitude, accompagnés de leur officiant, de leurs témoins, ainsi que des garçons et demoiselles d’honneur, avant de rejoindre leurs invités au sol pour échanger leurs vœux, dans la zone d’atterrissage.

Les convives ont reçu des avions en bois en guise de cadeaux. Chacun était marqué du numéro N72626, pour commémorer la date du mariage de Mike et Megan.

« Notre mariage a réuni plusieurs générations de parachutistes : les anciens qui ont contribué à maintenir les traditions, ainsi que les nouveaux que Mike et moi avons formés et accompagnés jusqu’à l’obtention de leur licence (…) », explique Megan à nos confrères.

Crédit Photo : Gabriela/Paul Saunders Photography

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« Un conte de fées »

Dans les colonnes du magazine, la jeune femme se remémore le jour où son compagnon lui a demandé sa main lors d’un saut, à l’automne 2024.

« Mike m’a demandé en mariage lors du dernier vol de notre première saison en tant que propriétaires de Skydive Seneca Lake », raconte-t-elle.

Alors qu’ils s’apprêtaient à se lancer dans la vide, à 4 000 mètres d’altitude, avec un groupe d’amis, Mike lui a tendu une bague de fiançailles personnalisée sur le thème du parachutisme. Le soleil se couchait alors sur le lac Seneca et les couleurs automnales étaient magnifiques.

Crédit Photo : Gabriela/Paul Saunders Photography

« J’ai alors crié : “J’ai enfin ma bague !”, avant de me précipiter vers lui pour l’embrasser, quitte à lui rentrer dedans avec mon casque », se souvient Megan.

Elle poursuit :