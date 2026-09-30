Elle laisse ses quatre enfants, dont un bébé de 2 mois, seuls à la maison et part en croisière aux Bahamas

Une mère de famille américaine n’a pas hésité à laisser ses quatre enfants, dont un nourrisson, seuls à la maison avant de partir en croisière. Elle a été interpellée dès son retour sur terre.

Nathalie Belizaire, une Américaine de 29 ans, risque de payer cher son comportement inconscient.

La jeune femme est poursuivie pour avoir abandonné ses quatre enfants, dont un bébé de deux mois, au domicile familial afin de partir en croisière pendant trois jours, rapporte le magazine People.

Une Américaine laisse ses 4 enfants seuls à la maison

Nathalie Belizaire a été arrêtée lundi 28 septembre et inculpée de quatre chefs de négligence envers des enfants.

Cette dernière a été interpellée à son retour à Miami après un séjour de trois jours aux Bahamas à bord du Carnival Conquest, selon un rapport d’arrestation de la police de North Miami Beach obtenu par nos confrères américains.

Cette affaire a commencé lorsque le père du nourrisson est tombé sur une publication sur le statut WhatsApp de Nathalie Belizaire jeudi 24 septembre, montrant ce qui semblait être « l’achat d’un billet de croisière », expliquent les autorités.

L’homme a alors échangé avec la jeune femme pour en savoir plus. Celle-ci lui a expliqué qu’elle allait laisser les enfants, âgés de 2 mois à 9 ans, chez leur arrière-grand-mère durant son absence.

Le moins que l’on puisse dire, c’est que tout ne s’est pas passé comme prévu.

Elle part en croisière aux Bahamas

Toujours selon la police, le papa du bambin s’est rendu à l’appartement de Nathalie Belizaire le samedi 26 septembre.

Sur place, un détail a aussitôt attiré son attention. Il a déclaré avoir vu la télévision allumée. Ce n’est pas tout. Il a aussi entendu les enfants parler à l’intérieur. Face à cette situation, il a appelé les secours.

À leur arrivée, la police et les pompiers de Miami-Dade ont forcé l’entrée du logement et ont découvert les frères et sœurs cachés ensemble dans la salle de bain.

Dans la foulée, les autorités ont interrogé l’arrière-grand-mère, qui était censée garder les petits. Elle leur a expliqué que Nathalie Belizaire lui avait dit qu’elle lui déposerait les enfants, mais qu’elle ne les lui avait finalement jamais confiés.

De son côté, le frère de la mise en cause a indiqué que sa sœur lui avait envoyé un message samedi soir pour lui demander d’aller voir les enfants.

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La mise en cause nie les accusations

D’abord, les forces de l’ordre ont tenté de contacter Nathalie Belizaire, sans succès. Les enquêteurs de la police de North Miami Beach et du bureau du shérif de Miami-Dade se sont rendus au port de Miami, où la suspecte devait débarquer lundi.

Elle a été appréhendée par des agents des douanes et de la protection des frontières américaines, puise remise à la police de North Miami Beach.

Les autorités accusent Nathalie Belizaire ne pas avoir « fourni les soins et la surveillance nécessaires » à ses enfants, les « exposant ainsi à un risque important de danger ».

Selon les documents judiciaires, elle a comparu devant un juge mardi 29 septembre. Sa caution a été fixée à 10 000 dollars (environ 8 800 euros). Il lui a été ordonné de rester éloignée de ses enfants, qui, selon la presse américaine, ont été placés en famille d’accueil.

Pour l’heure, la mère de famille n’a pas encore plaidé. Une audience préliminaire est prévue le 24 novembre. En attendant, elle nie les accusations portées contre elle, selon son avocat.