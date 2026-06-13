Un passant dénonce des enfants vendant de la limonade : la police rachète tout leur stock

Par  | Partager

La policière Morgan Reed avec les frères Parez et Jakkhi Reese

Deux jeunes frères qui avaient monté un stand de limonade dans leur quartier de Kansas City ont eu une surprise inattendue après qu’une personne a appelé les forces de l’ordre pour signaler leur activité.

Pour gagner un peu d’argent de poche, Parez et Jakkhi Reese, deux jeunes frères âgés de 12 et 10 ans, ont décidé de monter un stand de limonade dans leur quartier de Kansas City, aux États-Unis.

Le hic ? Leur petit commerce n’a pas été du goût de tout le monde : un appel anonyme a été passé aux autorités pour les dénoncer.

Face à cette situation, les forces de l’ordre ont réagi de la plus belle des manières, rapporte le magazine People.

Parez et Jakkhi ReeseCrédit Photo : KCTV

Un passant dénonce le stand de limonade des enfants

Les garçons se sont lancés dans la vente de limonade, de Kool-Aid (une boisson en poudre aromatisée) et de snacks, pour des raisons différentes.

L’aîné compte utiliser leurs gains pour aider les sans-abri et se payer un vélo électrique, tandis que le cadet souhaite acheter des couches pour sa nièce et son neveu.

La policière Morgan Reed avec les frères Parez et Jakkhi ReeseCrédit Photo : KCTV

Il y a quelques jours, les deux jeunes vendeurs en herbe ont été la cible d’une personne pour le moins malveillante, qui n’a pas hésité à appeler les forces de l’ordre pour signaler leur stand.

À la suite de cette plainte, des policiers ont été envoyés sur les lieux. Ces derniers n’ont pas mis fin à l’activité et ont fait un geste qui a fait toute la différence à la place.

La police intervient et rachète tout le stock

Sur place, les agents ont décidé de soutenir les deux enfants en achetant l’intégralité de leurs produits, selon la chaîne locale KCTV.

C’est la policière Morgan Reed qui a eu cette idée. Cette dernière a également encouragé ses collègues et des voisins à venir faire un tour au kiosque.

« J’appelais tout le monde. Je leur disais : “Passez absolument au stand de limonade”. Dès qu’ils avaient un moment de libre, certains agents ont pu s’y arrêter », a-t-elle indiqué.

L'un des frères Reese avec les forces de l'ordreCrédit Photo : KCTV

Le service de police de Kansas City a même fait la promotion du business des deux garçons sur les réseaux sociaux.

« Si vous avez besoin d’une boisson fraîche ou d’une gourmandise fruitée lors des nombreuses journées chaudes à venir, passez au 3306 Webster et soutenez ces jeunes garçons et leur choix de faire quelque chose de positif pendant les vacances d’été », a-t-il écrit sur sa page Facebook.

La suite après cette vidéo

Près de 300 dollars de recettes

De son côté, l’auteur de l’appel anonyme a vu son plan tomber à l’eau : Parez et Jakkhi ont tout vendu sur leur stand, qu’il voulait faire fermer.

Résultat : ils ont récolté près de 300 dollars (environ 275 euros). L’agente Reed est même revenue le lendemain pour dépenser à nouveau 40 dollars (près de 37 euros) au stand.

Les deux frères en train de s'échanger de l'argentCrédit Photo : KCTV

« Je pense que beaucoup d’entre nous ont grandi dans cette ville. Quand nous étions enfants, c’était ce que nous attendions avec impatience : ces interactions bienveillantes avec la police », a-t-elle conclu.

Soutenus par les autorités locales, les deux frères poursuivront leur stand tout au long de l’été.

Google Follow Suivez nous sur Google

Jenna Barabinot

Au sujet de l'auteur :

Rédactrice web passionnée avec 5 ans d'expérience et plus de 1850 articles à son actif, Jenna Barabinot assure pour Demotivateur le suivi de l'actualité Entertainment, des célébrités et des faits de société. Véritable experte de la thématique canine et de la cause animale, elle allie une plume rigoureuse à un storytelling engagé. Sa polyvalence lui permet de décrypter les tendances de la culture pop tout en traitant avec humanité les sujets de société qui font l'actualité.

À lire aussi
L'actrice Anny Duperey
« C'était une plaisanterie » : Anny Duperey tente de se justifier après avoir défendu Patrick Bruel, mis en examen pour viol et agression sexuelle
Olinia Uno
Olinia Uno : le Mexique présente une voiture électrique 6 places au prix attractif de 7 500 euros
Un match de foot au stade de France
Airbnb offre 1 300 billets pour assister aux matchs de la Coupe du monde, voici comment en avoir
Un homme sent une mauvaise odeur
Acheté 452 000 €, son 2 pièces, qu'il pensait parfait, renferme une odeur insupportable qui ne s'en ira jamais
Marley Jones
Un garçon héroïque de 8 ans sauve son grand-père de la noyade après le chavirement de leur kayak 