Un passant dénonce des enfants vendant de la limonade : la police rachète tout leur stock

Deux jeunes frères qui avaient monté un stand de limonade dans leur quartier de Kansas City ont eu une surprise inattendue après qu’une personne a appelé les forces de l’ordre pour signaler leur activité.

Pour gagner un peu d’argent de poche, Parez et Jakkhi Reese, deux jeunes frères âgés de 12 et 10 ans, ont décidé de monter un stand de limonade dans leur quartier de Kansas City, aux États-Unis.

Le hic ? Leur petit commerce n’a pas été du goût de tout le monde : un appel anonyme a été passé aux autorités pour les dénoncer.

Face à cette situation, les forces de l’ordre ont réagi de la plus belle des manières, rapporte le magazine People.

Crédit Photo : KCTV

Un passant dénonce le stand de limonade des enfants

Les garçons se sont lancés dans la vente de limonade, de Kool-Aid (une boisson en poudre aromatisée) et de snacks, pour des raisons différentes.

L’aîné compte utiliser leurs gains pour aider les sans-abri et se payer un vélo électrique, tandis que le cadet souhaite acheter des couches pour sa nièce et son neveu.

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Il y a quelques jours, les deux jeunes vendeurs en herbe ont été la cible d’une personne pour le moins malveillante, qui n’a pas hésité à appeler les forces de l’ordre pour signaler leur stand.

À la suite de cette plainte, des policiers ont été envoyés sur les lieux. Ces derniers n’ont pas mis fin à l’activité et ont fait un geste qui a fait toute la différence à la place.

La police intervient et rachète tout le stock

Sur place, les agents ont décidé de soutenir les deux enfants en achetant l’intégralité de leurs produits, selon la chaîne locale KCTV.

C’est la policière Morgan Reed qui a eu cette idée. Cette dernière a également encouragé ses collègues et des voisins à venir faire un tour au kiosque.

« J’appelais tout le monde. Je leur disais : “Passez absolument au stand de limonade”. Dès qu’ils avaient un moment de libre, certains agents ont pu s’y arrêter », a-t-elle indiqué.

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Le service de police de Kansas City a même fait la promotion du business des deux garçons sur les réseaux sociaux.

« Si vous avez besoin d’une boisson fraîche ou d’une gourmandise fruitée lors des nombreuses journées chaudes à venir, passez au 3306 Webster et soutenez ces jeunes garçons et leur choix de faire quelque chose de positif pendant les vacances d’été », a-t-il écrit sur sa page Facebook.

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Près de 300 dollars de recettes

De son côté, l’auteur de l’appel anonyme a vu son plan tomber à l’eau : Parez et Jakkhi ont tout vendu sur leur stand, qu’il voulait faire fermer.

Résultat : ils ont récolté près de 300 dollars (environ 275 euros). L’agente Reed est même revenue le lendemain pour dépenser à nouveau 40 dollars (près de 37 euros) au stand.

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« Je pense que beaucoup d’entre nous ont grandi dans cette ville. Quand nous étions enfants, c’était ce que nous attendions avec impatience : ces interactions bienveillantes avec la police », a-t-elle conclu.

Soutenus par les autorités locales, les deux frères poursuivront leur stand tout au long de l’été.