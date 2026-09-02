Lindsay Clancy, ex-infirmière de 36 ans accusée d'avoir étranglé ses trois enfants : pourquoi elle pourrait être acquittée

C’est une affaire qui tourmente les États-Unis : Lindsay Clancy a tué ses trois enfants, âgés de 8 mois à 5 ans, en les étranglant. Malgré les preuves, le jury ne parvient pas à se mettre d'accord.

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Lindsay Clancy

Un procès pas comme les autres a actuellement lieu aux États-Unis. Il concerne Lindsay Clancy, une ex-infirmière de 36 ans qui a tué ses trois enfants, âgés de 8 mois, 3 ans et 5 ans, en janvier 2023. Elle les aurait tous étranglés avant de se jeter d’une fenêtre du deuxième étage. Depuis, elle est paralysée à partir de la taille.

Contre toute attente, Lindsay Clancy a reçu le soutien de centaines de femmes. La raison ? Lindsay souffrait de psychose post-partum, un trouble lié au stress, au manque de sommeil et aux changements hormonaux liés à l’accouchement, qui provoque des délires et hallucinations, une agitation et de la panique, ainsi que des troubles extrêmes de l'humeur.

Le jury dans l’impasse

Lindsay Clancy avait cherché de l’aide. Bipolaire, elle prenait des médicaments, avait contacté une ligne d’écoute de prévention du suicide et avait demandé à être internée dans un hôpital psychiatrique. Pour cette raison, elle a plaidé non coupable au tribunal.

Lindsay Clancy et ses enfantsCrédit photo : CNN

Actuellement, son procès est dans l’impasse car les jurés ne parviennent pas à se mettre d’accord et à déterminer si l’accusée est coupable ou non. Composé de neuf femmes et de trois hommes, le jury semble “incapable de parvenir à une décision unanime malgré de nombreuses heures de délibération”, comme le révèle Boston.com. En effet, cela fait maintenant quatre jours que les jurés tentent de rendre un verdict.

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Lindsay Clancy peut-elle être acquitée ?

Ce mardi 1er septembre, aux alentours de 10h, les jurés ont adressé un message au juge pour l’informer qu’ils étaient dans l’impasse. À 15h30, ils sont rentrés chez eux pour la journée et les délibérations ont repris ce mercredi matin.

Lindsay Stirling, son mari et deux de leurs enfantsCrédit photo : Famille Stirling

Si après de nouvelles délibérations, le jury est toujours dans l’impasse et ne parvient pas à rendre une décision, le procès pourrait être déclaré nul. Dans ce cas, il y aurait alors deux possibilités. Un nouveau procès pourrait avoir lieu, ou Lindsay Clancy pourrait être acquittée.

En cas d'acquittement, elle pourrait être envoyée dans une institution en raison de sa santé mentale et si elle est jugée dangereuse pour autrui, ou être libérée purement et simplement. Une option qui a peu de chances de se produire au vu de la couverture médiatique de l'affaire, mais qui n'est pas à écarter.

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Lisa Guinot

Au sujet de l'auteur :

Journaliste web avec 5 ans d'expérience en rédaction print et digitale, j'assure actuellement le suivi de l'actualité généraliste et des faits de société pour Demotivateur. Spécialisée dans les thématiques liées à l'environnement et à la cause animale, je m'attache à décrypter les enjeux climatiques et sociétaux avec rigueur. Mon expertise couvre également la vie pratique et le journalisme de solutions (Good News).

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