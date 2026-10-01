«Père de l'année» : en plein blocus d'un lycée, un père vient chercher son fils pour le sermonner

Alors qu'un jeune élève était en train de bloquer l'accès à son lycée, un père est venu le chercher pour le ramener chez lui, filmé par une caméra.

Ce mardi 29 septembre, une scène se déroulant devant un lycée bloqué est devenue virale sur les réseaux sociaux. On y voit un père venir attraper son fils au milieu de la foule pour l’éloigner du blocus et le réprimander.

Depuis le début de la semaine, les blocus se multiplient devant les lycées, formés par des élèves déjà exaspérés du manque de professeurs dans les établissements. L’année scolaire vient à peine de débuter qu’elle connaît déjà de nombreux remous et la situation ne semble pas s’arranger.

Un étudiant manifeste devant son lycée

Dans ce climat de colère, les jeunes font entendre leur voix, très souvent dans de bonnes conditions, et parfois dans un excès de violence. Les images des blocus circulent dans tous les médias et face à leur poste de télévision, les parents s’inquiètent. Si beaucoup soutiennent leurs enfants, d’autres préfèrent les voir loin de cette agitation pour leur sécurité.

Le père vient chercher son fils dans le blocus

C’est le cas de ce père de famille, qui est venu s’immiscer dans un blocus pour éloigner son fils, alors que les forces de l’ordre avaient installé un périmètre de sécurité. Les images diffusées sur les réseaux sociaux montrent le patriarche escorter son fils, bien gêné d’être évacué de la sorte. Le duo se rapproche alors d’un policier avec lequel une discussion semble s’établir.

La scène montre le contraste entre le caractère immuable de la responsabilité parentale et la défaillance de l’Education nationale qui semble avoir perdu le contrôle de la jeunesse. En revanche, l’histoire ne dit pas comment ça s’est passé à la maison après cette journée agitée.

Les commentaires sous la vidéo félicitent tous le père pour son comportement.

"Respect au papa", "Voilà un papa responsable qui sait éduquer ses enfants", "Père de l'année, respect à vous monsieur", "Un bon père qui veut le meilleur pour son fils"

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Un mouvement lycéen qui prend de l’ampleur

Quoi qu’il en soit, la situation est loin de l’apaisement comme on peut le constater ce jeudi 1er octobre, marqué par de nombreux incidents et des affrontements entre forces de l’ordre et manifestants lycéens. En début d’après-midi, près de 350 actions et 170 blocages ont été recensés aux abords des lycées.

En Ile-de-France, plus de 200 lycées étaient perturbés, dont une cinquantaine devenus « le théâtre de violences, d'affrontements et de dégradations », selon la Région. Par ailleurs, les étudiants d’université ont décidé de se joindre aux lycéens, amplifiant encore plus les foules de manifestants.