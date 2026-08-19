« Êtes-vous prête à mourir ? » : un homme masqué en Chucky poursuit une joggeuse à Philadelphie, la vidéo glace le sang

Un individu portant un masque d’Halloween inspiré de Chucky terrorise les habitants de Philadelphie, aux États-Unis.

Après un homme déguisé en Grande Faucheuse au Pays de Galles, un autre individu portant un masque inspiré de la poupée tueuse Chucky fait régner la peur dans les rues de Philadelphie, aux États-Unis.

Un homme au masque terrifiant terrorise les habitants de Philadelphie

Comme le rapporte le Daily Star, les faits se sont déroulés mercredi 12 août, vers 5h30 du matin, dans le centre-ville.

Les images de vidéosurveillance montrent le suspect en train de poursuivre une joggeuse d’une quarantaine d’années près de l’hôtel de ville, alors que celle-ci ne l'avait pas remarqué.

L’homme s’est ensuite approché d’elle, téléphone à la main, avant de lui de demander à deux reprises : « Êtes-vous prête à mourir ? ». Effrayée, la victime a pris la fuite en criant à l’aide. Selon le tabloïd britannique, la quadragénaire s’est blessée à la jambe dans sa course.

😨"Are You Ready To Die?"😨 Creepy Masked Person Chasing Women Asked Her



👀LOOKING👀 The Philadelphia Police Department is actively searching for a masked man who has been chasing, harassing, and threatening people indiscriminately near City Hall in Center City



Philadelphia… pic.twitter.com/CBsB534vGo — American Crime Stories (@AmericanCrime01) August 17, 2026

L’auteur présumé serait âgé de 16 à 20 ans et aurait pris pour cible au moins six personnes, selon le capitaine de police de Philadelphie, Jason Smith.

Témoin de la scène, une femme prénommée Jameka explique avoir vu l’homme depuis l’autre côté de l’intersection, alors qu’il suivant la joggeuse. Elle a alors tenté de la prévenir.

Crédit Photo : Philadelphia Police Department

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« C’est inquiétant »

Toujours selon Jameka, l’agresseur a ensuite tenté de pénétrer de force dans un café avant de porter son attention sur elle. Elle assure avoir réussi à le repousser en lui donnant un coup de pied dans la poitrine tout en hurlant.

Interrogée par WPVIJ, elle ajoute que l’individu semblait désorienté et ne paraissait pas avoir d’objectif précis.

En cas d’interpellation, l’homme au masque de Chucky pourrait être poursuivi pour menaces, harcèlement, agression, mise en danger d’autrui et intimidation.

Crédit Photo : Philadelphia Police Department

Le même jour, le suspect a été aperçu déambulant dans un café Dunkin’ Donuts, le visage toujours dissimulé. Selon Jason Smith, il s’est vu refuser le service en raison de son comportement erratique.

Kate Egan, une employée de l’établissement, qui l’a vu terroriser l’une de ses collègues, a déclaré :

« C’était inquiétant de voir un jeune comme celui-ci terroriser des femmes. J’espère vraiment qu’il sera arrêté ».

Les forces de l’ordre poursuivent leurs recherches pour retrouver l’individu.