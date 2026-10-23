Il avait gardé 23 pièces d'un trésor de l'âge du fer « en souvenir » : un chercheur de trésor britannique condamné, son détecteur de métaux détruit

Au Royaume-Uni, un homme a découvert un trésor et a gardé 23 pièces d’argent. N’ayant pas prévenu la police de sa découverte, il a été condamné et son détecteur de métaux a été détruit.

Shane Wood est un terrassier âgé de 62 ans qui a découvert un véritable trésor en septembre 2025. Alors qu’il utilisait un détecteur de métaux près de Chelmsford, dans l’Essex, il a trouvé 933 pièces de monnaie datant de l’âge de fer.

Alors qu’il se promenait, Shane Wood a vu une plume tomber d’une buse et atterrir directement sur un objet en or dans le champ. Un signe qui a été révélateur puisqu’il a découvert le tas de pièces d’argent, tout comme cet homme qui testait un détecteur de métaux et qui a trouvé un trésor à 5,2 millions d'euros.

Il garde des pièces en souvenir

Selon les experts, il s’agirait de l’un des plus importants trésors de pièces de l’âge de fer jamais découvert en Grande-Bretagne. Après avoir fait cette découverte, Shane Wood a averti l’homme qui utilisait le terrain, qui a lui-même contacté le propriétaire du champ. Si le détectoriste a donné le butin au propriétaire, il a cependant décidé de garder 23 pièces en “souvenir”.

Malheureusement, la décision de Shane Wood était illégale. Il aurait dû avertir la police dans un délai imparti, ce qu’il ne savait pas. En plus de cela, il n’avait pas le droit de garder des pièces pour lui et aurait dû verser l’intégralité du trésor, comme cet homme qui a trouvé des pièces d'argent dans un champ et qui n'a pu en garder aucune.

Les pièces retrouvées

Selon Express & Star, sa maison a été perquisitionnée et les agents de police ont retrouvé les pièces d’or volées, qui avaient été cachées dans la boîte à bijoux de la femme de Shane Wood.

“Il a admis qu’il savait que ces pièces étaient un trésor et qu’il n’aurait pas dû les garder. Il n’avait aucune idée de leur valeur mais il pensait que, vu qu’il en avait déjà remis des centaines au propriétaire, il en garderait quelques-unes en souvenir”, a indiqué Ashley Petchey, procureur.

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Son détecteur de métaux a été détruit

Shane Wood a été jugé et a plaidé coupable pour ne pas avoir contacté la police lors de la découverte du trésor. Il a été condamné à effectuer 200 heures de travaux d’intérêt général et a dû verser 238 euros au tribunal.

Enfin, son détecteur de métaux a été confisqué et détruit.