Une employée d’une entreprise de colis a été licenciée pour s’être présentée trop tôt au travail. On vous explique.

Et si votre professionnalisme pouvait vous faire défaut ? C’est ce qui est arrivé à une employée âgée de 22 ans, d’une entreprise de colis d’Alicante, en Espagne, en 2023. Alors qu’elle arrivait régulièrement 30 à 45 minutes en avance au travail, elle a malheureusement été licenciée pour être arrivée trop tôt. Un événement qui a de quoi surprendre, surtout dans ce sens-là : généralement, les entreprises se plaignent du retard ou de l’absentéisme de leurs salariés. Ici, c’est l’avance et la ponctualité qui semblent avoir péché.

Licenciée pour être arrivée trop tôt

Comme le rapporte le média InfoBae, ses supérieurs avaient averti à plusieurs reprises l’employée de ne plus venir quand il n’y avait rien à faire.



Après plusieurs arrivées en avance au bureau, le tribunal du travail d’Alicante a validé le licenciement disciplinaire, sans indemnité, pour faute grave de désobéissance. En cause ? Le tribunal et l’entreprise y voient une violation des horaires de travail. Mais alors, quel était le réel problème ?

Crédit photo : IStock

Arriver trop tôt au travail : le véritable problème de cette employée



Selon les informations dévoilées dans la presse locale, le souci ne résidait pas dans le fait que l’employée soit arrivée en avance, mais dans le fait qu’à son arrivée, elle se soit retrouvée seule au bureau et dans l’impossibilité d’effectuer ses tâches, le reste du personnel n’ayant pas encore commencé son service.



Parmi les trois motifs principaux retenus par le tribunal, on retrouve : l’insistance de l’employée à arriver en avance malgré les avertissements, l’utilisation frauduleuse de l’application de pointage, l’employée ayant pointé à plusieurs reprises alors qu’elle avait déjà quitté les locaux. Enfin, il a été prouvé que l’employée avait vendu une batterie usagée provenant d’un véhicule de l’entreprise à une casse sans l’autorisation de cette dernière. Le tribunal a conclu que :

le comportement de l’employée affecte la relation de confiance et de loyauté, laquelle est gravement compromise puisque, malgré les avertissements de l'entreprise indiquant qu'elle n'y consentait pas, la plaignante a insisté pour entrer prématurément.

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Un licenciement disciplinaire validé par le tribunal

D’après Cronica Global, qui avait relayé l’affaire, l’employée était sommée d’arriver à 7 h 30 du matin et pas avant, afin de réaliser son travail. Pour sa défense, lors du procès, l’employée a plaidé qu’elle souhaitait réduire la charge de travail et que l’entreprise avait toléré cette pratique pendant plus de deux ans.



À noter que ce licenciement disciplinaire est régi par l’article 54.2 du Statut des travailleurs, qui considère les absences ou retards répétés et injustifiés, ainsi que l’indiscipline ou la désobéissance, comme des motifs de licenciement. De quoi faire réfléchir : ni trop tôt ni trop tard, finalement, arriver à l’heure est la meilleure option. Le respect des horaires est aussi au cœur de l’interdiction d’ouvrir le dimanche après 13 heures imposée à un Carrefour Market.