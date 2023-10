Selon cette étude, il est déconseillé de travailler avant 10h du matin

Les heures de travail ne sont pas les mêmes dans une journée et varient selon les personnes et les métiers. Mais saviez-vous qu’il est déconseillé de travailler avant une certaine heure ? On vous explique.

C’est une nouvelle qui devrait faire plaisir aux lèves-tard. Il existerait un horaire idéal pour commencer sa journée. C’est en tout cas ce que révèle le résultat d’une étude menée par le professeur Paul Kelley de l’Université d’Oxford.

L’horaire en question tourne autour de 10 heures du matin. Mais en réalité, l’horaire n’est pas le même selon votre âge. Selon les expérimentations du professeur Kelley, il ne faudrait pas commencer à travailler avant 8 heures 30 pour les enfants par exemple. Et les horaires se font plus tard avec l’âge.

Travailler trop aurait des conséquences néfastes pour notre santé. Cela engendre de la fatigue, du stress mais aussi le risque d’AVC, d’infarctus, de burn-out, d’alcoolisme… En France, selon le Code du travail, un employé ne peut pas travailler plus de 10 heures par jour et 48 heures par semaine.

Crédit photo : dusanpetkovic/ iStock

Les horaires diffèrent selon l’âge

L’étude poursuit en indiquant qu’il ne faudrait pas travailler avant 10 heures pour les adolescents et 11 heures pour les étudiants. Les chiffres relayés n’ont pas été tirés au hasard. Ces plages horaires ont été testées sur des étudiants.

Le résultat est encourageant et sans appel puisque les étudiants seraient de meilleure humeur et auraient de meilleures notes, jusqu’à 19% supérieures.

Une étude des chercheurs du London Offices, parue il y a dix ans, montre que le milieu de la matinée serait le moment le plus propice pour travailler et celui durant lequel les employés seraient les plus efficaces.