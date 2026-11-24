Le Carrefour Market de La Madeleine dans la métropole lilloise n’a plus le droit d’ouvrir ses portes le dimanche après-midi après avoir été rappelé à l’ordre par la justice.

On ne rigole pas avec le droit du travail. Voilà pourquoi la justice a ordonné la fermeture de plusieurs magasins le dimanche après-midi pour non-respect de la loi.

Depuis un an, ce Carrefour Market de la métropole de Lille n’a plus le droit d’ouvrir aux clients le dimanche après 13 heures excepté pour les ouvertures exceptionnelles en fin d’année.

Interdiction d’ouvrir après 13 heures le dimanche

Pour certaines personnes, les courses se font le dimanche. Mais pour les clients du Carrefour Market de La Madeleine, dans la métropole de Lille, les courses ne peuvent se faire que le matin. À Nice aussi, un Carrefour Market ferme désormais le dimanche à 13 heures.

Le 30 septembre 2025, le tribunal judiciaire de Lille a ordonné au Carrefour Market de La Madeleine de ne plus ouvrir ses portes le dimanche après-midi à compter du dimanche suivant. Depuis un an, le magasin ferme donc à 12 h 30.

Cette décision fait suite à plusieurs contrôles de l’inspection du travail, renseigne le site ICI. Hors dérogation, un supermarché ne peut pas employer de salariés à des tâches commerciales le dimanche après 13 heures. Or, selon la CFDT qui avait lancé l’alerte, le Carrefour Market de La Madeleine ne respectait pas cette loi.

Un magasin qui n’était pas automatisé

Crédit photo : whyframestudio/ iStock

Pour rappel, hors dérogation, les supermarchés n’ont pas le droit de faire travailler leurs salariés le dimanche après 13 heures. C’est pour cela qu’ils privilégient l’utilisation de caisses automatiques. Cependant, dans le cas du Carrefour Market de La Madeleine, ce sont les vigiles (provenant d’une société externe) qui remplissaient le rôle d’hôtes de caisses.

« On voit clairement sur les images de vidéo-surveillance que les agents de sécurité encaissent parfois des produits, les rangent en rayon, orientent les clients, débloquent les caisses automatiques en cas de problème. Ce n'est pas leur fonction, et c'est illégal. Cela a été constaté lors de quatre contrôles de l'inspection du travail », affirmait l’avocate de la CFDT, Dalila Dendouga.

En cas de besoin, les agents pouvaient même contacter des employés du magasin, ajoutait la CFDT. Malgré le non-respect de la loi, la direction du Carrefour de La Madeleine avait annoncé faire appel, assurant que son magasin était automatisé et que les agents de sécurité étaient strictement limités à leur travail.

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D’autres cas de fermeture par la justice à Toulouse

Depuis cette décision du tribunal, le magasin de La Madeleine ferme donc ses portes à 12 h 30 ; l’ordonnance de 2025 prévoyait 20 000 euros d’astreinte par dimanche d’ouverture après 13 heures et par personne y travaillant.

Ce magasin n’est pas le seul à avoir dû baisser le rideau les dimanches après-midi. En 2023 déjà, la Cour d’appel avait pris une décision similaire pour cinq supermarchés Casino à Toulouse et dans sa proche banlieue, rapportait France 3 régions. Là encore, la raison évoquée était le non-respect du droit du travail. Comme au Carrefour Market de La Madeleine, les agents de sécurité de ces magasins toulousains effectuaient les fonctions normalement dédiées aux salariés.