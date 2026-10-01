Viré de chez Walmart pour avoir dit adieu à sa grand-mère mourante : le lendemain, il découvre ce que son patron a fait de sa photo

Aux États-Unis, un manager d’un supermarché Walmart s’est fait virer pour une raison étonnante : il a perdu son emploi après s’être rendu auprès de sa grand-mère mourante.

Vaughn Sawyer III est toujours sous le choc. Et pour cause : il assure s’être fait licencier de son poste chez Walmart après avoir quitté son service pour accompagner sa grand-mère dans ses derniers instants.

Le licenciement est d’autant plus surprenant que son supérieur lui aurait donné son accord pour s’absenter, rapporte le Daily Mail.

Il quitte son travail pour dire adieu à sa grand-mère mourante

Tout a commencé le samedi 19 septembre à Lewiston, dans le Maine. Ce jour-là, Vaughn Sawyer III, 29 ans, a dû partir plus tôt du Walmart d’Auburn après avoir reçu un appel de sa tante lui annonçant que sa grand-mère, Jacqueline, n’avait plus que quelques heures à vivre.

Avant de se rendre à son chevet, le jeune homme a indiqué à son supérieur qu’il devait s’absenter quelques heures et qu’il reviendrait plus tard pour remplir les documents justifiant son congé pour décès.

« Elle est passée de quelques jours à vivre à quelques heures très rapidement. Alors, je me suis précipité », raconte l’employé au journal britannique.

Ce dernier explique avoir dit à son chef qu’il finirait de décharger le camion pour que l’équipe suivante puisse prendre son service, puis qu’il irait dire adieu à son aïeule. Son responsable lui aurait alors donné son accord.

Crédit Photo : Google Maps

Il se fait licencier après cette absence

Un peu plus de trois heures plus tard, vers 19 heures, il s’est présenté sur place pour remplir ses papiers. Le hic ? Il n’a trouvé aucun responsable, alors il est reparti. Il était loin de se douter de la tournure des événements.

Le lendemain matin, dimanche 20 septembre, il s’est de nouveau rendu au magasin pour rendre un jeu de clés qu’il avait oublié de remettre. Peu après, un responsable est entré dans le bureau et a remis au père célibataire de deux enfants sa dernière paie.

Crédit Photo : Vaughn Sawyer III

De son côté, Vaughn Sawyer III travaillait dans ce magasin depuis environ deux ans comme responsable des stocks et de la réception, où il gérait une équipe de quinze personnes. En voyant ce versement, il a compris ce qui venait de se passer : il venait de se faire virer.

« Et c’est tout. J’étais très blessé. Qu'ils me mettent dehors sans même un entretien de départ ou quoi que ce soit, c'était un peu dur », se souvient l’ex-employé.

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Une photo de lui retrouvée avec un trou dans le front

Comme le précise Vaughn Sawyer III, il savait que des « points » s’accumulaient contre lui, car il avait déjà dû partir plus tôt pour s’occuper de ses enfants.

Selon le Daily Mail, un employé de Walmart qui atteint un certain nombre de points peut être licencié. Il affirme cependant qu'aucun responsable ne l'a jamais confronté à ce sujet et qu'il avait prévu d’entamer son congé pour décès ce jour-là.

Et l’histoire ne s’arrête pas là. Peu de temps après, il a reçu un message d’un ancien collègue avec une photo de lui, autrefois accrochée dans le bureau du manager, retrouvée dans la poubelle avec un trou dans le front.

« Cela a confirmé ce qu’ils pensaient vraiment de moi là-bas », confie le principal intéressé.

Crédit Photo : Vaughn Sawyer III

Malgré les tensions, il envisage de reprendre le travail si on lui proposait de réintégrer son poste. En attendant, il recherche un nouvel emploi tout en faisant le deuil de sa grand-mère, qui était très importante pour lui.

Interrogé par nos confrères, un porte-parole de Walmart s'est exprimé à ce sujet : « Nous ne commentons pas les affaires personnelles », a-t-il déclaré.

Ambiance...