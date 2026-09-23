Licenciée pour avoir fait la morale à ses collègues avec des post-it, elle obtient 33 000 euros et sa réintégration

Une femme a été licenciée pour avoir harcelé ses collègues de travail avec des post-its leur rappelant les règles de politesse. Elle a saisi la justice, a reçu 33 000 euros et a été réintégrée.

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Une femme licenciée

En Italie, à Milan, une femme âgée de 40 ans a été licenciée pour une raison surprenante. Alors qu’elle travaillait dans une entreprise spécialisée dans la finance depuis un an, elle a agacé ses collègues. En effet, chaque jour, elle dispersait des post-its dans l’entreprise pour faire la morale à ses collègues de bureau.

Estimant que personne ne respectait certaines règles de politesse et de respect, l’employée les rappelait sur ses petits bouts de papier, qu’elle collait sur les bureaux, ordinateurs et fenêtres de ses collègues. Chaque jour, ils pouvaient lire des injonctions comme : “Ne fouillez pas dans les tiroirs” ou “Ne traînez pas à la réception”.

Un usage “continu et impulsif de post-its”

Cette mauvaise habitude a fini par agacer les autres employés, qui se sont plaints à la direction. De cette façon, l’Italienne a été licenciée pour faute grave. Son employeur lui a reproché l’usage “continu et impulsif de post-its” et elle a été jugée responsable de la détérioration de l’ambiance de travail.

“Comme dans toute relation de travail, vous êtes tenue d’éviter tout comportement et conflit susceptible de nuire au climat interne et d’avoir un impact négatif sur l’organisation, l’environnement de travail et la qualité du travail. Vous avez pour habitude d’adopter un comportement agressif, vulgaire et conflictuel envers vos collègues, en violation flagrante des principes et des règles”, lui a reproché son employeur, selon le Corriere della Sera.

Une femme devant des post-itsCrédit photo : iStock

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La justice lui donne raison

Cependant, l’employée ne s’est pas laissée faire puisqu’elle a contesté son licenciement en justice. Dans certains cas, il se peut que les juges donnent raison aux employés dans ce genre de situation, comme cet homme qui a été licencié pour avoir joué à Pokémon au bureau et qui a obtenu raison.

Finalement, la justice a tranché en faveur de l’Italienne, estimant que l’utilisation répétée de post-its ne pouvait pas suffire à licencier une personne, et que cela ne prouvait pas que la femme était l’unique responsable de la détérioration de l’ambiance dans l’entreprise.

Elle reçoit 33 000 euros et est réintégrée

Finalement, l’employée reçu 33 000 euros d’indemnités, correspondant à ses 12 mois de salaire non perçus, ainsi que les frais de justice qui ont été remboursés par l’entreprise. Mais ce n’est pas tout ! Elle a également obtenu sa réintégration au sein de la société.

Mais après ce conflit, il n’est pas certain que l’ambiance au travail s’améliore…

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Lisa Guinot

Au sujet de l'auteur :

Journaliste web avec 5 ans d'expérience en rédaction print et digitale, j'assure actuellement le suivi de l'actualité généraliste et des faits de société pour Demotivateur. Spécialisée dans les thématiques liées à l'environnement et à la cause animale, je m'attache à décrypter les enjeux climatiques et sociétaux avec rigueur. Mon expertise couvre également la vie pratique et le journalisme de solutions (Good News).

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