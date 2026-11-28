Vous aimez la décoration et précisément Maisons du Monde ? L’enseigne culte ferme l’un de ses magasins en France. Voici ce que l’on sait.

Le 29 novembre 2026 sera marqué par la fermeture officielle d'un magasin Maisons du Monde, celui d'Arçonnay, dans la Sarthe, près d'Alençon. Une fermeture qui mine le moral de sa clientèle, fan de décoration.

Si l'entreprise traverse une période difficile, cette décision s'inscrit dans le contexte d'une procédure de conciliation ouverte en janvier 2026 et qui avait notamment conduit à la recherche d'un repreneur.





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Jusqu'à -50 % sur les produits avant la fermeture du magasin Maisons du Monde



Malgré cette triste fermeture, les clients peuvent encore profiter, jusqu'au 28 novembre 2026, de très bonnes affaires disponibles dans l'enseigne. Le magasin propose des réductions de plus de 50 % selon les produits. Au-delà de l'annonce de la fermeture, c'est un coup dur pour certains clients réguliers. Dans l’ameublement également, le déstockage d’Hémisphère Sud à La Teste-de-Buch précède la fermeture du magasin.

Comme le rapporte Ouest-France, une cliente a appris la nouvelle par un simple SMS lui annonçant un déstockage avec des promotions exclusives allant jusqu'à -50 % sur l'ensemble du magasin :

Je venais tout le temps, ça fait mal au cœur, a-t-elle confié.







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Maisons du Monde : un projet de 40 à 50 fermetures ou transferts de magasins



Comme le rapporte Le Monde, en mars 2024, Maisons du Monde avait annoncé un projet de 40 à 50 fermetures ou transferts de magasins d'ici à 2026.

Le but ? Rationaliser le réseau, privilégier les points de vente les plus performants et développer les modèles d'affiliation et de franchise.

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Les magasins Maisons du Monde qui ont fermé en 2026

Cette fermeture intervient alors que l'enseigne Maisons du Monde poursuit sa réorganisation. Sur cette année 2026, d'autres magasins de l’enseigne ont fermé, notamment celui de Bordeaux en janvier 2026, ou encore celui de Colmar à la même date. En mai dernier, c'était au tour de celui de Grenoble de fermer ses portes.



D'autres enseignes réputées sont concernées par ces fermetures massives, comme l'expert en bricolage Leroy Merlin, qui a également misé sur de nouveaux formats de boutiques, plus de proximité.