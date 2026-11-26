La boutique de meubles Hémisphère Sud va définitivement fermer ses portes le 12 décembre prochain. En attendant, elle liquide tous ses stocks.

Il plaisait beaucoup aux clients et son personnel était très apprécié. Mais après quatre ans d'existence, le magasin d’ameublement Hémisphère Sud du Bassin d’Arcachon ferme définitivement ses portes.

Pour cette occasion, il liquide tous ses stocks et offre de larges remises allant de -30 % à -70 %. Depuis, les clients se pressent en nombre.

Le magasin d’ameublement Hémisphère Sud de La Teste-de-Buch ferme définitivement

À l’approche des fêtes de Noël, les Français font attention à leurs dépenses. Les Girondins trouveront sûrement le cadeau idéal et à prix réduit dans le magasin Hémisphère Sud de La Teste-de-Buch.

Ouvert en octobre 2022 dans la zone commerciale E.Leclerc de La Teste-de-Buch, Hémisphère Sud va néanmoins fermer définitivement malgré une clientèle fidèle. Ce sont Virginie, la gérante, et Jade qui l’ont annoncé sur les réseaux sociaux.

« Après 4 belles années, il est temps pour nous de tirer notre révérence. Ce n’est pas un adieu facile, mais c’est avec le cœur plein de souvenirs que nous tournons cette page ».

Une liquidation et des réductions allant jusqu’à -70 %

Crédit photo : Hémisphère Sud

Pour cet adieu, le magasin liquide tous ses stocks depuis le 22 octobre dernier et ce, jusqu’au 12 décembre, date de fermeture définitive. Dans ce magasin de meubles et de décoration, les clients peuvent donc trouver des remises allant de -30 % à -70 %, indique Le Bonbon. Cette liquidation rappelle le déstockage du Gamm Vert d’Aix-Noulette avant sa fermeture.

Dans cette boutique de milieu et haut de gamme du Bassin d’Arcachon, les clients ont l’embarras du choix entre les canapés, les fauteuils, les tables, les bureaux, les luminaires et la décoration.

Les réductions commencent à 30 % pour les meubles et à 40 % pour la décoration, parfait pour faire de beaux cadeaux sans se ruiner.

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Une forte affluence avant les fêtes de Noël

Crédit photo : Hémisphère Sud

À en juger par les nombreux commentaires positifs sur le net, le magasin Hémisphère Sud manquera à beaucoup de clients qui louent la large gamme de choix et la gentillesse du personnel. Mais après quatre ans de bons et loyaux services, Virginie Dumeige a pris la décision d’arrêter pour raisons personnelles.

La plus belle des récompenses pour Hémisphère Sud est sans doute de voir les clients répondre présent. Depuis le début de la liquidation entamée le 22 octobre, le magasin a enregistré une très forte affluence, selon Actu. Les clients se sont pressés pour effectuer leurs achats de Noël, profitant des réductions pour l’occasion.

Il reste encore quelques jours pour qu’Hémisphère Sud vide les 550 m² du magasin et que les clients profitent des nombreuses réductions. L'enseigne Hémisphère Sud compte une trentaine de magasins en France.