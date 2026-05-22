L'Afghanistan légalise le mariage des fillettes pubères, dès l'âge de 9 ans

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Fillettes afghanes

Les talibans viennent de légaliser le mariage des filles pubères, dès l'âge de 9 ans, en Afghanistan.

Le recul des droits des femmes franchit un nouveau cap en Afghanistan.

Le régime des talibans, qui a repris le pouvoir en 2021, vient de légaliser le mariage des enfants, ouvrant ainsi la porte aux unions des petites filles pubères. Ainsi, dès l'âge de 9 ans, les fillettes afghanes pourront désormais être promises à des hommes plus âgés. 

Vue aérienne de Kaboul capitale de l'AfghanistanCrédit photo : iStock

Les fillettes afghanes de 9 ans pourront désormais être mariées

Selon le quotidien britannique The Times, le gouvernement taliban vient ainsi de publier un document officiel, intitulé « Principes de séparation des époux », qui entérine la suppression de l’âge minimum légal du mariage pour les femmes. Celui-ci était auparavant de 16 ans, contre 18 pour les hommes, en vertu du code civil afghan, datant de 1977. Un texte approuvé par le guide suprême afghan, Hibatullah Akhundzada.

La reconnaissance de violences, d’incapacité mentale ou de « corruption » morale chez les tuteurs (pères ou grands-pères) des jeunes filles concernées pourront toutefois constituer des motifs suffisants pour s'opposer aux unions.

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Fillette afghane portant son petit frère dans les brasCrédit photo : iStock

Jusqu'à présent, les femmes afghanes de moins de 16 ans ne pouvaient se marier qu'en obtenant l’autorisation de leur père ou d’un juge. Une loi, datant de 2009, avait par ailleurs permis de criminaliser l'union des filles de moins de 15 ans, protégeant ainsi a minima ces dernières. Cette époque est désormais révolue car la suppression de l'âge limite légalise de facto le mariage des enfants et a fortiori des fillettes pubères.

« Si une fille atteint la puberté à l’âge de neuf ou dix ans, elle est considérée comme ayant l’âge légal pour se marier », confirme ainsi Horia Mosadiq, spécialiste de la question, dans les colonnes du Times.

Selon bon nombre d'experts internationaux, contactés par le quotidien britannique, cette nouvelle loi légalise également le viol des enfants.

Pour rappel, 28 % des femmes afghanes, âgées de 15 à 49 ans, ont été mariées avant l’âge de 18 ans, selon les estimations de l’Unicef, l’agence des Nations Unies pour l’enfance.

Femmes afghanes portant la burkaCrédit photo : iStock

Afghanistan
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Mathieu D'Hondt

Au sujet de l'auteur :

Évoluant dans la presse web depuis l’époque où celle-ci n’en était encore qu’à ses balbutiements, Mathieu est un journaliste autodidacte et l’un de nos principaux rédacteurs. Naviguant entre les news généralistes et les contenus plus décalés, sa plume s’efforce d’innover dans la forme sans jamais sacrifier le fond. Au-delà de l’actualité, son travail s’intéresse autant à l’histoire qu’aux questions environnementales et témoigne d’une certaine sensibilité à la cause animale.

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