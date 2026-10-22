« Je suis née en prison » : 18 ans plus tard, cette jeune Américaine élevée seule par son père est admise à Harvard

Aurora Sky Castner a été admise à l'université de Harvard au bout d'un parcours de vie semé d'embûches.

Aurora Sky Castner, une Américaine, a déjoué les pronostics en parvenant à réaliser son rêve : intégrer l’université de Harvard. Un accomplissement incroyable pour la jeune femme qui n’avait pas les chances les plus optimales pour réussir après être née en prison.

Elle est née dans des conditions très difficiles, venant au monde dans une prison. Aujourd’hui, elle est prête à se lancer dans la réalisation de son rêve : intégrer l’université de Harvard.

Crédit photo :Aurora Sky Castner

Naissance en prison

Aurora Sky Castner a obtenu son baccalauréat au lycée Conroe, dans la région métropolitaine de Houston, au Texas, avec les plus hautes distinctions. La jeune fille de 18 ans, parée d’une écharpe et de cordons symbolisant ses résultats scolaires exceptionnels, a traversé la scène pour recevoir son diplôme sous les acclamations lorsque son nom a été appelé.

Son parcours jusqu’ici a été remarquable, puisqu’elle est aujourd’hui saluée pour son travail acharné et sa réussite, malgré les difficultés auxquelles elle a dû faire face dès sa naissance.

Crédit photo :Aurora Sky Castner

Sa mère l’a mise au monde alors qu’elle purgeait une peine à la prison du comté de Galveston. Son père l’a ramenée chez eux depuis la prison et l’a élevée seul, selon le Houston Chronicle.

Une élève exceptionnelle

Dès son plus jeune âge, elle s’est distinguée comme une élève exceptionnelle. Elle a été identifiée comme une bonne candidate pour le programme « Project Mentor » du district scolaire indépendant de Conroe (ISD). Ce programme vise à mettre en relation des élèves avec des mentors issus de la communauté afin de « favoriser un développement positif des jeunes pour qu’ils puissent réussir leur parcours scolaire et leur vie ».

Crédit photo :Aurora Sky Castner

Lorsqu’elle s’est inscrite pour ce programme, Aurora a été mise en relation avec sa mentor, Mona Hamby, qui s’est confiée au Houston Chronicle pour tresser les lauriers de sa protégée :

« On m’a remis une fiche la concernant. Son héroïne était Rosa Parks, son plat préféré était les tacos de chez Dairy Queen, et elle adorait lire. Je me suis dit que cela semblait être une petite fille brillante. Je conserve encore cette fiche aujourd’hui. »

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Harvard : objectif atteint

Au fil des ans, Mona Hamby est restée l’une des plus ferventes admiratrices et soutiens d’Aurora, allant même jusqu’à l’accompagner lors d’une visite à Harvard. Dans la dissertation qu’elle a rédigée dans le cadre de sa candidature à l’Ivy League, l’adolescente a sans aucun doute retenu l’attention des responsables des admissions de Harvard grâce à sa phrase d’introduction percutante.

Celle-ci commençait ainsi : « Je suis née en prison. »

Crédit photo : Aurora Sky Castner

L’histoire impressionnante d’Aurora et ses excellentes notes scolaires lui ont valu une offre d’admission dans le cadre de la procédure d’admission anticipée de Harvard. Elle aurait prévu d’étudier le droit à l’université.

Source : KTVU FOX 2