La moitié des étudiants de Harvard n'arrive pas à répondre correctement à cette simple question, et vous ?

Les étudiants de prestigieuses universités doivent répondre à un test des plus simples. Pourtant, ils sont nombreux à échouer. Parviendrez-vous à répondre correctement ?

Réussirez-vous là où la moitié des étudiants échouent ? L’Université de Harvard, dans le Massachusetts, fait passer une série de tests à ses étudiants. Mais elle n’est pas la seule université de prestige à opter pour une question en particulier qui donne des sueurs froides aux candidats. On compte également les universités de Princeton et du MIT. Et à chaque fois, le résultat est le même : seule la moitié des étudiants parviennent à répondre correctement à cette question de mathématiques.

Par ailleurs, il arrive que ce test soit soumis à des étudiants d’universités moins prestigieuses. Dans ces cas, le taux de réussite dégringole farouchement. En effet, le taux d’échec dans ces écoles moins réputées s’élève à 80%. Mais quel est donc ce test qui donne du fil à retordre même aux amateurs de chiffres ?

Un test qui vous triture les méninges

Univesité d'Harvard. Crédit photo : Marcio Silva/ iStock

Ce test, on le doit à Shane Frederick, professeur et psychologue à la célèbre Université de Yale. Appelé « Test de réflexion cognitive » (TRC), l’exercice a vu le jour en 2005. Il a été créé dans le but d’observer la tendance d’une personne à faire appel à une réflexion plus construite afin de trouver la solution. Selon certaines recherches, le TRC mesure les capacités cognitives, autrement dit, l’intelligence d’un individu.

Voici le test : « Une batte de baseball et une balle coûtent 1,10 dollar. La batte coûte un dollar de plus que la balle. Combien coûte la balle ? ». Les étudiants ont le choix entre 10 centimes et 5 centimes.

Avez-vous trouvé la bonne réponse ? La voici.

Crédit photo : Jacob Wackerhausen/ iStock

Dans son livre Think Fast and Slow, le psychologue Daniel Kahneman explique la solution. Et elle n’est pas celle que vous pensez. « Spontanément, les gens répondront que la balle coûte 10 centimes. C'est ce qu'on appelle une réponse intuitive qui paraît être la bonne, mais qui en fait est fausse. Si la balle coûtait 10 centimes, alors la batte coûterait, elle, 1,10 dollar et on arriverait à un total d'1,20 dollar ». La bonne réponse est donc 5 centimes car 0,05 + 1,05 = 1,10 dollars.

Le principe de ce test est de se départir de son instinct qui peut, parfois, être trompeur et d’engager une réflexion plus construite. Les étudiants qui ont répondu correctement sont ainsi rapidement identifiés par les universités et bénéficient d’un meilleur suivi durant leurs études.