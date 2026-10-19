Il défend sa boutique Micromania face aux pilleurs à Nice et reçoit un coup en traître : de nombreuses personnes viennent le saluer en héros

Alors que la mobilisation du 17 octobre a été marquée par des scènes de violence et des pillages, un vendeur de Micromania à Nice a défendu sa boutique avant de se faire agresser.

La journée de mobilisation du 17 octobre a fait parler d’elle pour d’autres raisons que ses revendications sociales. Des violences urbaines et des scènes de pillages ont en effet éclaté dans les grandes villes de France.

À Nice, un vendeur de Micromania, enseigne spécialisée dans la vente de jeux vidéo et de produits dérivés, a été pris pour cible par des casseurs. Des images reprises partout dans le monde entier.

Des scènes de violence pendant les manifestations du 17 octobre

Samedi 17 octobre, des centaines de milliers de manifestants sont descendus dans les rues pour lutter contre la vie chère, la dégradation des services publics et les grandes difficultés auxquelles sont confrontés les lycéens.

Alors que des cortèges pacifiques défilaient, des bâtiments publics et des commerces ont été incendiés et saccagés dans certaines villes, dont Paris, Marseille et Bordeaux.

Même son de cloche à Nice, où un magasin Micromania a été vandalisé par un groupe de casseurs. Pierre, l’un des vendeurs, n’a pas hésité à s’interposer pour empêcher les pilleurs de pénétrer dans la boutique. Cette scène a été filmée puis diffusée sur les réseaux sociaux.

Asaltan una tienda de Micromania en Niza y agreden al dueño por intentar defenderla: https://t.co/kD8OgE2hWr — Wall Street Wolverine (@wallstwolverine) October 17, 2026

Un vendeur Micromania défend sa boutique face aux pilleurs

Sur ces images, on voit notamment l’employé de l’enseigne se tenant debout au niveau de la vitrine brisée, juste à côté d’une image de Son Goku, héros de Dragon Ball.



Un individu s’approche alors de lui pour le provoquer. Pierre s’approche de lui en réaction, et la personne s’enfuit immédiatement en courant. Un projectile tombe non loin de Pierre quand, à peine quelques secondes après la fuite du provocateur, ce dernier se rue sur lui pour lui asséner, par derrière, un coup de pied sauté en plein dans le dos.



Pierre chute en avant, sous des projectiles qui lui sont lancés par une autre personne, toute de noir vêtue. Comme le précise Ici Azur, l’établissement a fini par être pillé et endommagé.

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Le commerçant dénonce « quelques brebis galeuses »

Interrogé par le média local, Pierre revient sur ce qui s’est passé et explique ne pas avoir pris en compte les risques avant d’intervenir. Au lendemain des faits, il estime qu’il n’aurait pas dû intervenir et qualifie son geste de « bêtise ».

Sans réelle surprise, la séquence est devenue virale sur les réseaux sociaux. Sous la publication, nombreux sont ceux qui considèrent le commerçant comme un héros.

De son côté, le principal concerné assure avoir reçu une avalanche de messages de soutien. S’il se dit reconnaissant, il souligne que ces scènes de violence urbaine ne sont pas représentatives des manifestations.

« Faut pas oublier que ça reste minoritaire en terme d’attitude. Sur le reste du cortège, ça s’est plutôt bien passé. Il y a quelques brebis galeuses, mais ce n’est pas la majorité », conclut-il.

Ce lundi, de nombreuses personnes sont venues féliciter le commerçant directement devant son magasin.

Face à cet élan de solidarité, Pierre a répondu en vidéo sur son compte Instagram pour remercier ceux qui le soutiennent.