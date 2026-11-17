Le 5 novembre était placé sous le signe de l’émotion pour les employés de la marque de prêt-à-porter Afibel qui a définitivement fermé après 72 ans d’activité.

C’est une page qui se tourne pour les clients et les employés d’Afibel. L’entreprise nordiste a définitivement fermé ses portes le 5 novembre dernier après avoir été placée en redressement judiciaire.

L’entreprise avait annoncé la nouvelle à ses clients la veille dans un post publié sur les réseaux sociaux.

Afibel ferme après 72 ans d’activité

Crédit photo : Afibel/ Facebook

Après 72 ans d'existence, le groupe de prêt-à-porter Afibel ferme ses portes pour de bon. Le 4 novembre, la société basée à Villeneuve-d'Ascq publiait un message sur Facebook annonçant la fin de son activité.

« Nous sommes sincèrement désolés des difficultés que vous avez pu rencontrer ces derniers mois. Cette situation, que nous avons nous-mêmes subie, ne reflète pas la qualité de service que nous avons toujours souhaité vous offrir. Merci pour votre confiance et toutes ces années partagées. Vous avez fait partie de notre histoire et nous sommes heureux d’avoir fait partie de la vôtre », écrit la direction.

Afibel a été créée en 1954 et s’était installée dans le Nord dès les années 1960, se spécialisant dans l’habillement des séniors, renseigne La Clé Publique. Surtout, la marque proposait des vêtements dont les tailles allaient du 36 au 60 et dont les ventes se faisaient à distance.

92 salariés se retrouvent sans emploi

Crédit photo : Actu

Le jeudi 5 novembre fut donc le dernier jour de travail officiel des 92 salariés d’Afibel. La déléguée syndicale CFTC, Stéphanie Truszczynski, assure que les équipes logistiques ont fait « le maximum pour envoyer le plus de colis aux clients ».

Les employés sont restés jusqu’au dernier moment comme s’ils ne voulaient plus partir, ajoute-t-elle auprès de France 3 régions. Certains d’entre eux y ont passé près de 20 ans de leur vie. Dire adieu à l’entreprise était comme dire adieu à un membre de sa famille, selon elle. « C'est malheureux, c'est du gâchis. La pilule va être difficile à avaler », affirme la déléguée syndicale.

En mai, Afibel comptait 195 salariés. Ils n’étaient plus que 100 en septembre après une vague de licenciements. Aujourd’hui, les salariés sont sans emploi. Cependant, la mandataire judiciaire essaie d’obtenir des moyens pour leur offrir une reconversion et des formations, ajoute France 3 régions. Cela dit, ces négociations risquent d’être compliquées. Afibel croule sous 18 millions d’euros de dettes.

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Qu'en est-il des commandes en cours ?

Le 4 novembre, Afibel a donc été placée en liquidation judiciaire par le tribunal de commerce de Lille Métropole après avoir été placée en redressement judiciaire le 30 mars dernier.

Avec la concurrence du e-commerce, Afibel faisait peu le poids, surtout quand on sait que la marque visait les séniors. Les employés regrettent que la marque n’ait pas su s’adapter. Dans un autre secteur, les choix commerciaux ont aussi conduit à l’annonce de la fermeture du magasin Leroy Merlin de Rosa Parks, à Paris.

Le site d’Afibel est depuis indisponible. Les commandes, remboursements, retours et service après-vente relèvent de la procédure judiciaire, précise La Clé Publique. Il est recommandé aux clients de garder leur numéro de commande avec preuve de paiement.