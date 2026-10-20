Encore ivre, un père de famille enferme ses filles de 6 et 8 ans dans sa voiture pour aller se coucher : c'est un voisin qui a donné l'alerte

Près de Lille, un homme encore alcoolisé de la veille a volontairement laissé ses filles de 4 et 8 ans enfermées dans son véhicule. Agacé par leur “lenteur”, il est parti se coucher.

Il y a quelques jours, un père de famille âgé de 45 ans a comparu devant le tribunal de Lille. La raison ? Alcoolisé, il a laissé ses deux petites filles, âgées de 6 et 8 ans, enfermées dans son véhicule avant de partir se coucher.

Ce père élevait seul ses deux enfants depuis quatre ans, après s’être battu pour leur garde. De son côté, leur mère s’était déchargée de ses responsabilités. Jusqu’au 15 avril dernier, tout se passait bien, jusqu’à ce que cet incident survienne.

Il enferme ses enfants dans sa voiture

Après avoir bu toute la nuit, et encore ivre à son réveil, le père de famille a conduit ses filles chez l’orthophoniste. De retour à son domicile, il les a volontairement enfermées dans sa voiture, jugeant qu’elles étaient “trop lentes”. Après avoir verrouillé son véhicule, il est rentré chez lui et est parti se coucher. Il a agi de la même manière que cette femme ivre qui a laissé son bébé de 3 mois dans sa voiture et a oublié où elle était garée.

“Papa a dit qu’on était trop longues à se détacher”, a raconté la petite fille de 8 ans, selon des propos rapportés par Lille Actu.

Les fillettes retrouvées “en sueur”

Les fillettes ont été vues et secourues par un voisin, qui a alerté la police. Sur place, les policiers ont retrouvé les enfants “en sueur”, tandis que leur père était endormi à son domicile, dans son lit. Les forces de l’ordre ont eu beaucoup de difficultés à le réveiller.

Contrairement à ce père qui a oublié sa fille dans sa voiture, le Lillois a volontairement enfermé ses filles dans son véhicule. Lors de l’audience, le père a confié qu’il ne se souvenait de rien. Selon l’avocate du père, “ses filles n’ont jamais manqué de rien”. Leurs chambres étaient rangées et remplies de jouets et sur le papier, il avait tout d’un père modèle. Mais les juges ont souligné “plusieurs manquements éducatifs”.

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Huit mois de prison

L’expertise du psychologue a conclu que l’homme était alcoolique. En plus de cela, les petites filles ont avoué qu’elles ne mangeaient pas à tous les repas et qu’elles subissaient des violences physiques et morales.

Condamné pour des faits de négligence grave, le père a été condamné à huit mois de prison avec sursis probatoire. Les petites filles ont été placées par l’Aide sociale à l’enfance en urgence.