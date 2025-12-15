Ivre, elle laisse son bébé de 3 mois dans sa voiture... et oublie où elle est garée

Ce vendredi, dans le Val-de-Marne, une mère de famille a oublié son bébé de trois mois dans sa voiture. Ivre, elle ne se souvenait plus où elle avait garé son véhicule.

Il arrive que des bébés soient oubliés dans les voitures à cause d’un manque d’attention des parents. Cela peut malheureusement se produire quand il fait très chaud à l’extérieur, ce qui peut mettre en danger la vie de l’enfant, comme l’a vécu ce bébé de 18 mois resté cinq heures dans une voiture en plein soleil cet été.

Crédit photo : iStock

En octobre dernier, un père a également laissé son bébé de neuf jours seul dans sa voiture pendant qu’il partait voler de l’alcool dans un supermarché. Une histoire similaire a eu lieu ce vendredi 12 décembre dans la commune de Chennevières-sur-Marne, dans le Val-de-Marne.

La police mobilisée

Une mère en état d’ivresse a oublié son bébé âgé de trois mois dans sa voiture. Second problème : elle ne se souvenait pas où elle avait garé son véhicule. En la voyant rentrer ivre et sans son enfant ce soir-là, son compagnon a décidé d’alerter la police aux alentours de 21h30. La mère parvenait seulement à expliquer qu’elle avait laissé le bébé dans son siège auto.

Crédit photo : iStock

Les forces de l’ordre sont immédiatement intervenues pour retrouver le bébé. La plaque d’immatriculation du véhicule a été relevée et un appel général a été lancé pour tenter de retrouver la voiture.

“Un appel général a été diffusé tout de suite sur les ondes, pour tout le secteur de l’agglomération parisienne”, a indiqué un policier au Parisien.

Le bébé est sain et sauf

Par chance, la mère avait également oublié son téléphone portable dans sa voiture. L’appareil a pu être géolocalisé, ce qui a permis de retrouver le véhicule. Ce dernier était stationné dans une rue de Saint-Maur-des-Fossés, près de la maison familiale. Après être resté quatre heures seul, le bébé a été retrouvé sain et sauf.

Pour le récupérer, les policiers ont brisé une vitre de la voiture. Ils l’ont ensuite donné aux pompiers, qui l’ont pris en charge. En bonne santé, l’enfant a finalement rejoint les bras de son père. Sa mère a quant à elle été placée en cellule de dégrisement, puis en garde à vue. Elle risque des poursuites pénales pour délaissement d’enfant. Selon le site spécialisé Action Enfance, l’abandon d’un enfant de moins de 15 ans est puni de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende. Les sanctions peuvent être encore plus importantes si l’abandon a eu des conséquences graves pour l’enfant.