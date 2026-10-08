Il asperge de gaz lacrymogène un spectateur qui regardait son téléphone en pleine séance : deux autres personnes finissent à l'hôpital

Une séance de cinéma en Californie a été le théâtre d’une scène chaotique : un spectateur a aspergé de gaz poivre un autre car il utilisait son téléphone portable en plein film.

Il avait voulu voir un film… Il en a pris plein les yeux !

Le mois dernier, un Américain a été arrêté après avoir aspergé de gaz poivre un homme qui consultait son téléphone portable au cinéma.

L’agression s’est produite le 15 septembre 2026, durant la projection d’un film au cinéma AMC à Burbank, en Californie, rapporte NBC News.

Il asperge un homme qui utilise son téléphone au cinéma

Les salles obscures riment avec règles tacites, comme manger son pop-corn sans faire trop de bruit, éviter de donner des coups dans le fauteuil devant soi et ranger son téléphone portable dans sa poche.

Le hic ? Un spectateur n’a pas respecté cette dernière consigne, ce qui a profondément agacé Matthew Ware, âgé de 34 ans. Ce dernier n’a pas supporté de le voir utiliser son smartphone en pleine séance.

Le moins que l’on puisse dire, c’est que sa réaction a été quelque peu disproportionnée… Il a alors sorti sa bombe lacrymogène et aspergé l’homme.

Deux autres personnes touchées

Comme le précisent nos confrères américains, deux autres personnes présentes dans la salle ont subi des irritations provoquées par le produit. Elles ont été prises en charge dans un hôpital local.

Joe Rodriguez, un témoin présent sur place, raconte que la scène s’est produite environ 40 minutes après le début du film.

« Tout était normal et tout à coup, derrière moi, j’ai entendu le bruit d’une bombe aérosol, comme un jet de spray », explique-t-il.

Avant d’ajouter :

« Un type s’est mis à crier : ‘'On vient de me pulvériser du gaz poivré. Ce type vient de me pulvériser du gaz poivré’’ ».

Après l’agression, Matthew Ware aurait quitté précipitamment la salle, avant d’être rattrapé par trois spectateurs un peu plus loin dans le cinéma.

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Les internautes se rangent du côté du suspect

Selon NBC News, les policiers du département de police de Burbank sont intervenus sur les lieux vers 17h30, après avoir reçu un signalement concernant l’incident. Le suspect a été arrêté peu après.

D’après le témoin, l’auteur des faits aurait discuté avec les agents pour expliquer son geste.

« Ce qui m’a le plus marqué, c’est quand il a dit que le gars sur son téléphone portable lui avait manqué de respect. C’était juste un homme frustré qui a perdu son sang-froid parce qu’un autre spectateur se comportait mal au cinéma », a-t-il indiqué.

Matthew Ware a été arrêté et placé en détention à la prison de Burbank. Il est soupçonné de violences volontaires. Sur la toile, cette histoire a fait débat. Si certains internautes ne cautionnent pas son comportement, d’autres saluent son geste.

Une personne a commenté :

« Le seul moyen d'arrêter un malfaiteur muni d'un téléphone portable, c'est qu'une personne bienveillante utilise une bombe lacrymogène ».

Une autre a ajouté :

« Tous les héros ne portent pas de cape ».

Une troisième a indiqué :

« Il faut une récompense citoyenne, pas une arrestation ».

Le ton est donné !