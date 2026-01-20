Folle de jalousie, elle lance un disque de 10 kg au visage de la maîtresse supposée de son petit ami dans une salle de sport

Par |

Aralyn Martinez lors de son arrestation

Rendue folle de jalousie, une Texane a agressé la supposée maîtresse de son compagnon dans une salle de sport, en lui jetant objet insolite au visage.

La jalousie est un vilain défaut qui peut donner lieu à des scènes d’une extrême violence. C’est ce qu’il s’est récemment passé dans une salle de sport américaine.

Soupçonnant son petit ami d’infidélité, une Texane âgée d’une vingtaine d’années s’en est pris la femme qu’elle pensait être sa maîtresse. Celle-ci a utilisé un accessoire de musculation pour se venger, rapporte le magazine People.

Haltère de musculation Crédit Photo : iStock

Elle utilise une disque de musculation pour agresser la maîtresse de son petite ami

Les faits se sont produits mardi 6 janvier dans un club de fitness situé à Spring, une ville située dans l’État du Texas, a indiqué le bureau du shérif du comté de Harris dans un communiqué.

Selon les documents judiciaires, Aralyn Martinez, 24 ans, aurait lancé un disque de musculation de 10 kilos au visage de l'amante supposée de son partenaire.

Une femme en train de s'entraîner à la salle de sportCrédit Photo : iStock

Avant l’incident, la jeune femme aurait insulté la victime de « s*lope », et proféré des menaces à son encontre : « Je vais te balancer ce disque dessus », aurait-elle déclaré avant de commettre son geste.

De son côté, la femme agressée a réussi à esquiver l’objet, évitant ainsi toute blessure. L’incident n’a pas dégénéré grâce à l’intervention des personnes présentes sur place, selon le capitaine de police Juan Flores.

Sous l’emprise de l’alcool

D’après les informations du média local KHOU 11, Aralyn Martinez a quitté la salle de sport après la violente altercation.

La jeune femme a été arrêtée le lendemain et incarcérée à la prison du comté de Harris. Elle est depuis accusée d’agression aggravée avec une arme mortelle. Comme le précisent nos confrères, la vingtenaire a été libérée sous caution.

Aralyn MartinezCrédit Photo : Harris County Precinct 4 Constable’s Office

Aralyn Martinez était alcoolisée au moment de l’attaque. Cette dernière n’a pas le droit de s’approcher à moins de 60 mètres de la victime présumée et de la salle de sport où l’incident a eu lieu.

La principale concernée a aussi été condamnée à se soumettre à des tests de dépistage de drogues et d’alcool. Sa comparution devant a été fixée au jeudi 22 janvier.

Source : People
Suivez nous sur Google News
Couple

author-avatar

Au sujet de l'auteur :

Depuis 1 an et demi, je m’efforce de produire des articles de qualité tout en gardant ma touche d’humour. Mon domaine de prédilection ? Les histoires d’animaux qui se terminent en happy end. Je suis d’ailleurs incollable sur les races des chiens. Les sujets de société me passionnent et me permettent de perfectionner ma plume. J’affectionne aussi la rubrique « entertainment » car elle m’offre une parenthèse pailletée.

À lire aussi
Patrick Bruel
«Détruite» : elle croit être en couple avec Patrick Bruel... et se fait arnaquer de 5 500 euros, toutes ses économies
Leandro et Adriana
Ces époux découvrent qu'ils sont frère et soeur après 7 ans de mariage et un enfant ensemble... et prennent une décision choquante
Des passagers dans un aéroport
Il tente d'embarquer à bord d'un avion avec le... cadavre de sa femme dans un fauteuil roulant
Caitlin Hellyer et son compagnon Guy
Elle sort avec un homme mesurant 60 cm de plus qu’elle et s’attire une vague de moqueries
Lindsey Moore et Chris Bennett et leur chien Gus
Un couple annule son mariage pour payer les traitements de son chien atteint d’un cancer