Folle de jalousie, elle lance un disque de 10 kg au visage de la maîtresse supposée de son petit ami dans une salle de sport

Rendue folle de jalousie, une Texane a agressé la supposée maîtresse de son compagnon dans une salle de sport, en lui jetant objet insolite au visage.

La jalousie est un vilain défaut qui peut donner lieu à des scènes d’une extrême violence. C’est ce qu’il s’est récemment passé dans une salle de sport américaine.

Soupçonnant son petit ami d’infidélité, une Texane âgée d’une vingtaine d’années s’en est pris la femme qu’elle pensait être sa maîtresse. Celle-ci a utilisé un accessoire de musculation pour se venger, rapporte le magazine People.

Crédit Photo : iStock

Elle utilise une disque de musculation pour agresser la maîtresse de son petite ami

Les faits se sont produits mardi 6 janvier dans un club de fitness situé à Spring, une ville située dans l’État du Texas, a indiqué le bureau du shérif du comté de Harris dans un communiqué.

Selon les documents judiciaires, Aralyn Martinez, 24 ans, aurait lancé un disque de musculation de 10 kilos au visage de l'amante supposée de son partenaire.

Crédit Photo : iStock

Avant l’incident, la jeune femme aurait insulté la victime de « s*lope », et proféré des menaces à son encontre : « Je vais te balancer ce disque dessus », aurait-elle déclaré avant de commettre son geste.

De son côté, la femme agressée a réussi à esquiver l’objet, évitant ainsi toute blessure. L’incident n’a pas dégénéré grâce à l’intervention des personnes présentes sur place, selon le capitaine de police Juan Flores.

Sous l’emprise de l’alcool

D’après les informations du média local KHOU 11, Aralyn Martinez a quitté la salle de sport après la violente altercation.

La jeune femme a été arrêtée le lendemain et incarcérée à la prison du comté de Harris. Elle est depuis accusée d’agression aggravée avec une arme mortelle. Comme le précisent nos confrères, la vingtenaire a été libérée sous caution.

Crédit Photo : Harris County Precinct 4 Constable’s Office

Aralyn Martinez était alcoolisée au moment de l’attaque. Cette dernière n’a pas le droit de s’approcher à moins de 60 mètres de la victime présumée et de la salle de sport où l’incident a eu lieu.

La principale concernée a aussi été condamnée à se soumettre à des tests de dépistage de drogues et d’alcool. Sa comparution devant a été fixée au jeudi 22 janvier.