Un chasseur voit « quelque chose bouger dans des fougères » pendant une battue et tire : c'était un promeneur de 65 ans, mortellement touché

Dans les Cévennes, un chasseur a tiré sur un promeneur qu’il aurait confondu avec un animal. La victime n’a pas survécu.

Un terrible accident de chasse.

La commune de Cassagnas, située dans les Cévennes, est encore sous le choc. Et pour cause : un promeneur a été touché par un tir de chasseur dans ce village lozérien. Malheureusement, il a succombé à ses blessures.

Un promeneur mortellement touché par un chasseur

Les faits se sont produits dimanche 18 octobre, vers midi, lors d’une battue aux sangliers, rapporte Ici Lozère. Que s’est-il passé ?

Un homme de 65 ans se trouvait dans le secteur de Cassagnas lorsqu’un coup de feu l’a atteint. Le chasseur à l’origine du tir est un habitant de commune âgé de 50 ans, qui traquait les suidés ce jour-là.

Au cours de la traque, le quinquagénaire aurait confondu le riverain avec du gibier. Selon le procureur de la République de Mende, cité par nos confrères, l’homme a tiré après avoir aperçu « quelque chose bouger dans des fougères ».

La victime succombe à ses blessures

Dépêchés sur les lieux, les secours ont pris en charge la victime, retrouvée dans un état grave, tandis que les gendarmes ont été mobilisés

Malgré l’intervention rapide et la présence d’un hélicoptère médicalisé, le sexagénaire a subi deux arrêts cardiaques avant de décéder.

Selon Ici Lozère, le promeneur, dont l’identité n’a pas été dévoilée, s’est éteint aux côtés de sa compagne, qui s’est précipitée à son chevet.

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Une enquête ouverte

De son côté, le chasseur impliqué a été interpellé puis placé en garde à vue pour homicide involontaire.

Après le drame, une enquête a été ouverte pour comprendre les circonstances exactes des faits. Celle-ci devra vérifier la version du mis en cause, qui laisse entendre qu’il aurait pris le riverain pour un animal.

S’il est reconnu coupable, l’homme pourrait écoper d’une peine de cinq ans de prison, souligne le média.

Ce n’est pas la première fois qu’un tel incident se produit en France. Celui-ci met en lumière l’importance des règles de sécurité à la chasse.

Comme le rappelle l’Office français de la biodiversité (OFB), un chasseur est tenu d’identifier clairement sa cible avant d’ouvrir le feu et doit s’abstenir au moindre doute.