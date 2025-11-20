Un chasseur tire sur une fillette de 10 ans pendant une battue aux sangliers

Par |

Une petite fille dans la forêt

En Bretagne, une petite fille de 10 ans s’est accidentellement fait tirer dessus par des chasseurs. Touchée à la cuisse, elle est aujourd’hui hors de danger.

Les accidents de chasse sont de plus en plus nombreux. Selon le bilan annuel de l’Office français de la biodiversité (OFB), une centaine d’accidents ont été répertoriés dans le pays pour la saison 2024-2025. Il y a quelques jours, un policier de 48 ans a notamment été tué par un autre chasseur alors qu'ils traquaient le cerf. Un drame est également survenu lors d'une autre partie de chasse, où un homme a confondu un adolescent avec un écureuil, et l'a tué accidentellement.

Un nouvel accident a eu lieu le 11 novembre dernier en Bretagne, à Éréac. Une petite fille âgée de 10 ans s’est fait tirer dessus par un chasseur. L’enfant accompagnait son père, un chasseur, et ses partenaires. Au total, une vingtaine de personnes était réunie pour participer à une battue de chevreuils.

Des chasseursCrédit photo : iStock

La petite fille est touchée à la cuisse

Sur place, les chasseurs ont finalement repéré des sangliers et ont décidé d’abandonner les chevreuils pour ces autres animaux, comme le rapporte Midi Libre. De son côté, la petite fille était présente dans les bois et portait une veste fluorescente.

En voulant chasser des sangliers, les chasseurs ont changé de munitions et ont remplacé les plombs par des balles. Cependant, tout ne s’est pas passé comme prévu puisque pendant la battue, la petite fille a été touchée par l’une des balles d’un chasseur.

Un chasseur charge son armeCrédit photo : iStock

L’enfant va bien

Selon Yves Patriers, un chasseur qui était sur place, la balle aurait ricoché et aurait accidentellement atteint l’enfant.

D’après des informations du Télégramme, le tireur présumé a été entendu par la police et son permis de chasse a été suspendu le temps que l’enquête soit menée. La petite fille a quant à elle été transportée à l’hôpital. Après une journée et demie de soins, elle est finalement rentrée chez elle, hors de danger.

Source : Le Télégramme
Suivez nous sur Google News
Chasse Accident

author-avatar

Au sujet de l'auteur :

Arrivée tout droit de l’université, Lisa a fait ses premiers pas dans la rédaction web à Demotivateur. Armée de ses mots, elle aspire avant tout à partager des informations pour sensibiliser aux sujets qui lui tiennent à cœur, comme les enjeux environnementaux et la cause animale. En plus de son goût pour la musique, la gastronomie et le cinéma, Lisa a un petit plaisir caché pour l’astrologie.

À lire aussi
Chasseur avec son chien
Un chasseur tue son ami avec son fusil, alors qu'il venait de le ranger
Un chasseur vise une proie
Un chasseur se tue en voulant ramasser le gibier qu'il vient d'abattre
Nathan Kaas / Un chasseur qui tient son fusil de chasse sous son bras
Un policier de 48 ans tué par un ami chasseur alors qu'ils traquaient le cerf
L'actrice Isabelle Nanty
Un acteur des « Tuches » donne des nouvelles d'Isabelle Nanty, 3 semaines après son grave accident de la route
Un écureuil
Il confond un adolescent de 17 ans avec... un écureuil et le tue lors d'une partie de chasse