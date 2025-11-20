Un chasseur tire sur une fillette de 10 ans pendant une battue aux sangliers

En Bretagne, une petite fille de 10 ans s’est accidentellement fait tirer dessus par des chasseurs. Touchée à la cuisse, elle est aujourd’hui hors de danger.

Les accidents de chasse sont de plus en plus nombreux. Selon le bilan annuel de l’Office français de la biodiversité (OFB), une centaine d’accidents ont été répertoriés dans le pays pour la saison 2024-2025. Il y a quelques jours, un policier de 48 ans a notamment été tué par un autre chasseur alors qu'ils traquaient le cerf. Un drame est également survenu lors d'une autre partie de chasse, où un homme a confondu un adolescent avec un écureuil, et l'a tué accidentellement.

Un nouvel accident a eu lieu le 11 novembre dernier en Bretagne, à Éréac. Une petite fille âgée de 10 ans s’est fait tirer dessus par un chasseur. L’enfant accompagnait son père, un chasseur, et ses partenaires. Au total, une vingtaine de personnes était réunie pour participer à une battue de chevreuils.

Crédit photo : iStock

La petite fille est touchée à la cuisse

Sur place, les chasseurs ont finalement repéré des sangliers et ont décidé d’abandonner les chevreuils pour ces autres animaux, comme le rapporte Midi Libre. De son côté, la petite fille était présente dans les bois et portait une veste fluorescente.

En voulant chasser des sangliers, les chasseurs ont changé de munitions et ont remplacé les plombs par des balles. Cependant, tout ne s’est pas passé comme prévu puisque pendant la battue, la petite fille a été touchée par l’une des balles d’un chasseur.

Crédit photo : iStock

L’enfant va bien

Selon Yves Patriers, un chasseur qui était sur place, la balle aurait ricoché et aurait accidentellement atteint l’enfant.

D’après des informations du Télégramme, le tireur présumé a été entendu par la police et son permis de chasse a été suspendu le temps que l’enquête soit menée. La petite fille a quant à elle été transportée à l’hôpital. Après une journée et demie de soins, elle est finalement rentrée chez elle, hors de danger.