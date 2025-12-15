Un chasseur tire sur son ami après l'avoir confondu avec... du gibier

Ce week-end, un accident de chasse a eu lieu dans les Alpes-de-Haute-Provence. Un homme a tiré par erreur sur son propre ami qu’il avait pris pour un gibier.

Samedi 13 novembre, une battue organisée dans les bois de Mées (Alpes-de-Haute-Provence) a failli virer au drame, aux alentours de onze heures, rapporte le Dauphiné libéré.

Un chasseur tire sur son ami qu’il confond avec sa proie

Comme le précise le quotidien régional, un chasseur âgé d’une quarantaine d’années a pris pour cible son ami âgé de 67 ans. Pourquoi ? Le quadragénaire a tiré sur son camarade de chasse après l’avoir confondu avec du gibier.

Blessée au niveau de la cuisse, la victime s’est effondrée au sol, relate de son côté le site d’information u-Trail. Face à cette situation, l’auteur du tir a aussitôt alerté les secours.

Une enquête ouverte

Dépêchés sur les lieux, les sapeurs-pompiers ont constaté les dégâts. Le blessé a finalement été héliporté vers un hôpital marseillais avec un pronostic vital engagé. Dans la soirée, les médecins ont indiqué que ses jours n’étaient plus en danger.

À la suite de cet incident, une enquête a été ouverte pour comprendre ce qui est réellement passé. Pour l’heure, on ignore si le suspect a été placé en garde à vue ou entendu par les forces de l’ordre. Mais le quadragénaire pourrait être poursuivi.

« Lorsqu’un tir occasionne une blessure ou un décès, son auteur voit sa responsabilité pénale engagée quand bien même il s’agirait d’un accident », explique la Fédération Nationale des Chasseurs.

En France, les accidents de chasses sont en hausse depuis ces deux dernières années. Selon le bilan de l’Office français de la biodiversité (OFB), une centaine d’accidents, 11 accidents mortels, 60 graves et 32 légers, ont été enregistrés dans l’Hexagone pendant la saison 2024-2025.

Fin novembre, une petite fille de 10 ans a été blessée par un tir d’un chasseur en Bretagne.