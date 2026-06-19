Un papa accompagne ses 2 filles aux toilettes pour femmes... la police débarque, alertée par un client méfiant

Un père de famille s'est retrouvé dans une bien fâcheuse posture, alors qu'il accompagnait ses deux enfants dans des toilettes publiques pour femmes. Précisions.

C'est un malheureux quiproquo qui aurait pu avoir de lourdes conséquences. Un ubuesque malentendu qui en dit long sur l'atmosphère, parfois malsaine, qui règne à notre époque.

Un père de famille, qui accompagnait ses deux jeunes filles dans des toilettes publiques, a dû se justifier face à la police car un client suspicieux lui reprochait d'utiliser les sanitaires pour femmes.

Filmée, la séquence, quelque peu lunaire, est devenue virale sur les réseaux sociaux.

Crédit photo : DR

Il accompagne ses filles dans les toilettes pour femmes et se retrouve face à... la police

La scène a eu lieu le mardi 16 juin dernier dans les toilettes publiques d'une station-service de l'Alabama (États-Unis), indiquent nos confrères américains du New York Post.

Ce jour-là, Tyler Brodsky, qui roule en direction de son domicile de l’Oklahoma après un séjour en Floride, fait une halte dans cette pompe à essence pour se ravitailler et faire une pause pipi, avec ses deux filles. Il accompagne donc ces dernières dans les toilettes pour femmes afin que les fillettes aient davantage de confort. C'est alors qu'un autre client, prévenu par sa femme et sa fille, le prend à partie en lui reprochant sa présence dans ces sanitaires réservés aux personnes de sexe féminin.

La suite après cette vidéo

Comme le montre la vidéo ci-dessous, filmée par le père de famille, une altercation débute. Après quelques secondes, ce client nerveux et soupçonneux appelle la police pour se plaindre de Tyler, alors que ce dernier aide ses enfants à se laver les mains.

« Il y a un homme avec deux petites filles qui utilisent les toilettes pour femmes », peste ainsi l'individu, au téléphone avec les policiers. « Il est en train de se laver les mains avec ses filles », précise-t-il, alors que les deux fillettes éclatent en sanglots, visiblement apeurées.

« Ce sont deux filles. Je leur lave les mains. Je suis leur père (...) Ce sont des filles, elles vont dans les toilettes des femmes », rétorque le papa, tout en restant calme.

#RoadTrip #parenting #fyp #viral ♬ original sound - Tyler Brodsky @tylerbrodsky2 Y’all make this man famous. We stopped at a QuikTrip on our road trip from Florida back to Oklahoma so my daughters could use the restroom. The women’s restroom was empty, so I took them in. I’d rather do that than bring two little girls into a men’s bathroom full of grown men and dirty stalls. This guy comes barging in yelling, scares my daughters, and somehow thinks THEY should’ve been in the men’s room instead. Am I wrong here? 🤷‍♂️ #GirlDad

Une fois sur place, la police a finalement donné raison au père de famille en demandant au client mécontent de quitter les lieux.

« Ils m’ont rassuré, j’étais en sécurité, je n’avais rien fait de mal », a ainsi raconté Tyler Brodsky dans sa vidéo, visionnée par plus de 10 millions de personnes. Les agents ont ensuite tenu à réconforter les deux fillettes qui ont même reçu une glace offerte par le personnel de la station-service, qui avait assisté, médusé, à l'incident.

Tyler Brodsky a ensuite raconté qu'il avait choisi les toilettes femmes car il « préfère faire ça ». plutôt que d'aller dans « des toilettes pour hommes avec plein d’adultes et de cabines sales ».

Et de conclure : « J’essaye simplement de prendre soin de mes enfants et d’assurer leur sécurité ».