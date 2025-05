Un jeune Français utilise les toilettes pour femmes à Dubaï... et finit emprisonné

Ohan vit un véritable calvaire : cela fait un mois qu’il est bloqué à Dubaï, dans l’impossibilité de rentrer chez lui, après avoir utilisé les toilettes publiques pour femmes.

Les vacances d’Ohan Villeneuve ont tourné au cauchemar. En avril, ce jeune Français de 24 ans originaire de Moselle était en voyage à Dubaï avec sa famille. Un voyage qu'ils ont l'habitude de faire pour admirer cette ville impressionnante aux bâtiments au design luxueux. Cependant, le 19 avril dernier, Ohan a été pris de violents maux de ventre en pleine rue. Il a été obligé de se rendre dans les toilettes publiques pour femmes puisque celles réservées aux hommes étaient fermées.

Cependant, au moment de remonter son pantalon, il a fait tomber son téléphone par terre. Une femme qui se trouvait dans la cabine à côté l’a vu et a crié, pensant qu’elle se faisait filmer à son insu.

Une plainte pour voyeurisme

Le lendemain de l’incident, la famille d’Ohan a raconté cette mésaventure à des agents par précaution. Les échanges se sont bien passés puisque selon des propos relayés par France 3, les agents se sont montrés “très compréhensifs et rassurants”. Le passeport d’Ohan a été pris en photo.

Crédit photo : iStock

Mais le 21 avril dernier, au moment de rentrer en France, Ohan a été interpellé et a appris qu’il faisait l’objet d’une plainte pour voyeurisme. Il a été menotté et placé en garde à vue. Selon L’Indépendant, son passeport et ses effets personnels lui ont été confisqués.

“Ma femme est tombée évanouie en le voyant menotté. Il a été privé de ses effets personnels et a seulement pu garder ses traitements pour l’asthme et ses problèmes d’intestin. Il a été mis en garde à vue dans des conditions dignes de Midnight Express (film de 1978 qui retrace l’histoire d’un Américain emprisonné en Turquie dans des conditions brutales et inhumaines). Depuis, il a été relâché mais n’a pas le droit de partir. On est passé du rêve au cauchemar et de l’amour à la haine concernant Dubaï”, a expliqué Denis Balbir, journaliste sportif et beau-père d’Ohan, à France 3.

Il est bloqué à Dubaï

Finalement, la femme qui se trouvait dans les toilettes a retiré sa plainte et Ohan a été libéré. Cependant, il a reçu l’interdiction de quitter le territoire. Ainsi, cela fait maintenant un mois qu’il est bloqué à Dubaï. Sa famille fait tout pour le rapatrier en France mais est confrontée à de grosses difficultés financières.

“Nous avons déjà eu des frais très conséquents, a expliqué le beau-père d’Ohan. On a été mis en relation avec un avocat de Dubaï qui nous a factué 400 euros simplement pour écouter notre histoire, et nous a demandé 13 000 euros pour ouvrir le dossier. Nous n’avons pas ces moyens. On a déjà dépensé plusieurs milliers d’euros. Les billets d’avion ont dû être modifiés plusieurs fois et chaque nuit supplémentaire à Dubaï pour Ohan coûte au moins 100 euros.”

Crédit photo : iStock

Pour se sortir de cette affaire, la famille d’Ohan a décidé de médiatiser son histoire afin de trouver une solution. Elle a également contacté le ministère des Affaires étrangères pour rapatrier Ohan en France.